В Германии заявили, что Трамп сосредоточен на достижении общего соглашения
19:39 17.08.2025
В Германии заявили, что Трамп сосредоточен на достижении общего соглашения
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
ard
БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сосредоточен на достижении "общего соглашения" по конфликту на Украине, это возможность, которую необходимо поддержать, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью телеканалу ARD. "Сейчас он (Трамп - ред.) сконцентрировался на поиске общего соглашения. Это тоже возможность. Всё, что ведет к окончанию этой войны, должно быть поддержано нами", - ответил Вадефуль, комментируя возможное снятие с повестки вопроса предварительного прекращения огня. По словам министра, главное - это условия, при которых будет достигнуто соглашение, и прекращение огня, которое вскоре должно за ним последовать. На вопрос о том, имеют ли прямые переговоры смысл без предварительного прекращения огня, Вадефуль отметил, что "любые переговоры", которые могут остановить конфликт, имеют смысл. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, ard
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, ARD
В Германии заявили, что Трамп сосредоточен на достижении общего соглашения

Вадефуль: Трамп сконцентрирован на достижении общего соглашения по Украине

БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сосредоточен на достижении "общего соглашения" по конфликту на Украине, это возможность, которую необходимо поддержать, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью телеканалу ARD.
"Сейчас он (Трамп - ред.) сконцентрировался на поиске общего соглашения. Это тоже возможность. Всё, что ведет к окончанию этой войны, должно быть поддержано нами", - ответил Вадефуль, комментируя возможное снятие с повестки вопроса предварительного прекращения огня.
По словам министра, главное - это условия, при которых будет достигнуто соглашение, и прекращение огня, которое вскоре должно за ним последовать. На вопрос о том, имеют ли прямые переговоры смысл без предварительного прекращения огня, Вадефуль отметил, что "любые переговоры", которые могут остановить конфликт, имеют смысл.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
В Раде раскрыли, какого козыря лишился Зеленский перед встречей с Трампом
Вчера, 16:22
 
