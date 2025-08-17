https://ria.ru/20250817/evropa-2035945185.html

Глава ЕК сделала дерзкое заявление в преддверии встречи Зеленского и Трампа

Глава ЕК сделала дерзкое заявление в преддверии встречи Зеленского и Трампа - РИА Новости, 17.08.2025

Глава ЕК сделала дерзкое заявление в преддверии встречи Зеленского и Трампа

Европа считает, что прийти к миру на Украине можно только силой, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Европа считает, что прийти к миру на Украине можно только силой, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Мир должен быть достигнут силой", — сказала она на совместной пресс-конференции в Брюсселе с Владимиром Зеленским.Участники "коалиции желающих" из стран Европы в воскресенье обсудили по видеосвязи территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины перед встречей в понедельник с американским лидером Дональдом Трампом.Ранее в Брюссель прибыл Владимир Зеленский. Он провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, после чего состоялось видеосовещание стран "коалиции желающих" с участием главы ЕК и генсека НАТО Марка Рютте.В понедельник ряд европейских лидеров, Рютте и Фон дер Ляйен полетят вместе с Зеленским в США для встречи с Трампом.

