Глава ЕК сделала дерзкое заявление в преддверии встречи Зеленского и Трампа
20:41 17.08.2025 (обновлено: 23:17 17.08.2025)
Глава ЕК сделала дерзкое заявление в преддверии встречи Зеленского и Трампа
Европа считает, что прийти к миру на Украине можно только силой, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 17.08.2025
в мире
европа
украина
владимир зеленский
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
нато
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Европа считает, что прийти к миру на Украине можно только силой, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Мир должен быть достигнут силой", — сказала она на совместной пресс-конференции в Брюсселе с Владимиром Зеленским.Участники "коалиции желающих" из стран Европы в воскресенье обсудили по видеосвязи территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины перед встречей в понедельник с американским лидером Дональдом Трампом.Ранее в Брюссель прибыл Владимир Зеленский. Он провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, после чего состоялось видеосовещание стран "коалиции желающих" с участием главы ЕК и генсека НАТО Марка Рютте.В понедельник ряд европейских лидеров, Рютте и Фон дер Ляйен полетят вместе с Зеленским в США для встречи с Трампом.
европа
украина
в мире, европа, украина, владимир зеленский, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, нато
В мире, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, НАТО
© AP PhotoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Европа считает, что прийти к миру на Украине можно только силой, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Мир должен быть достигнут силой", — сказала она на совместной пресс-конференции в Брюсселе с Владимиром Зеленским.
Участники "коалиции желающих" из стран Европы в воскресенье обсудили по видеосвязи территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины перед встречей в понедельник с американским лидером Дональдом Трампом.
Ранее в Брюссель прибыл Владимир Зеленский. Он провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, после чего состоялось видеосовещание стран "коалиции желающих" с участием главы ЕК и генсека НАТО Марка Рютте.
В понедельник ряд европейских лидеров, Рютте и Фон дер Ляйен полетят вместе с Зеленским в США для встречи с Трампом.
В миреЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенНАТО
 
 
