ТИРАСПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. В Евросоюзе фактически уже начали срывать возможные договорённости, достигнутые на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Она (встреча – ред.) вызвала шквал комментариев политиков самого высокого ранга в мире, экспертов, политологов, журналистов, простых людей. Но один, точнее, одна из политиков промолчала, наглухо запечатав уста. Это президент Республики Молдова Майя Санду. Да потому что её боссы из Брюсселя, Парижа и Лондона фактически уже начали срывать возможные договорённости Москвы и Вашингтона", - сказал Сафонов. Депутат ПМР отметил, что президент Молдавии отвергает российско-американский диалог, поэтому и хранит молчание. По его словам, Санду боится что-то сказать, ошибиться и это вызывает особую тревогу. "Мало ли что могут потребовать от неё еврокураторы… Им нужна война России и Украины, пока ЕС не будет готов вступить в сражение против Москвы, нарастив армейские и промышленные мускулы. Санду не получила инструкций поддержать диалог Путина-Трампа. Она против России и Америки; она полностью контролируется евроглобалистами", - добавил Сафонов. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

