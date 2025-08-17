Рейтинг@Mail.ru
На Западе указали на ключевую деталь в решении Путина и Трампа на Аляске
15:58 17.08.2025 (обновлено: 17:50 17.08.2025)
На Западе указали на ключевую деталь в решении Путина и Трампа на Аляске
На Западе указали на ключевую деталь в решении Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Путин и президент США Дональд Трамп показали европейским странам, что урегулирование конфликта на Украине зависит от компромиссов, а не от лозунгов, пишет издание L`Antidiplomatico."Сделка Путина и Трампа — это не капитуляция Запада, а возвращение к реальной политике. Это шанс положить конец конфликту, который иначе стал бы вечным, как в Афганистане или Ираке, и восстановить экономические связи с соседом, важным для экономики континента. Непринятие этого соглашения обречет Украину на превращение в несостоявшийся протекторат, вооруженное кладбище, финансируемое Европой, а последнюю — на обнищание. Трамп и Путин сделали то, на что у европейских лидеров никогда не хватало смелости: посмотрели правде в глаза. Мир достигается компромиссом, а не лозунгами", — говорится в материале.Издание отмечает, что реальность, о которой не говорят в западных столицах, заключается в том, что война на Украине уже проиграна самим Западом, который использовал Украину как политический щит против "сфабрикованного" врага.Встреча Путина и Трампа
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Путин и президент США Дональд Трамп показали европейским странам, что урегулирование конфликта на Украине зависит от компромиссов, а не от лозунгов, пишет издание L`Antidiplomatico.
"Сделка Путина и Трампа — это не капитуляция Запада, а возвращение к реальной политике. Это шанс положить конец конфликту, который иначе стал бы вечным, как в Афганистане или Ираке, и восстановить экономические связи с соседом, важным для экономики континента. Непринятие этого соглашения обречет Украину на превращение в несостоявшийся протекторат, вооруженное кладбище, финансируемое Европой, а последнюю — на обнищание. Трамп и Путин сделали то, на что у европейских лидеров никогда не хватало смелости: посмотрели правде в глаза. Мир достигается компромиссом, а не лозунгами", — говорится в материале.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
На Украине неожиданно отреагировали на жест Трампа в адрес Путина
Издание отмечает, что реальность, о которой не говорят в западных столицах, заключается в том, что война на Украине уже проиграна самим Западом, который использовал Украину как политический щит против "сфабрикованного" врага.

Встреча Путина и Трампа

  • В ночь на субботу политики встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Президенты указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
  • Лидеры стран заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
  • Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Германии заметили тайные послания при встрече Путина и Трампа на Аляске
