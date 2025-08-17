https://ria.ru/20250817/detal-2035918306.html

На Западе указали на ключевую деталь в решении Путина и Трампа на Аляске

На Западе указали на ключевую деталь в решении Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 17.08.2025

На Западе указали на ключевую деталь в решении Путина и Трампа на Аляске

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп показали европейским странам, что урегулирование конфликта на Украине зависит от компромиссов, а не от лозунгов,... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T15:58:00+03:00

2025-08-17T15:58:00+03:00

2025-08-17T17:50:00+03:00

в мире

украина

аляска

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_0:60:2105:1244_1920x0_80_0_0_19e4705334711637474cfd4bf3ef4b91.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Путин и президент США Дональд Трамп показали европейским странам, что урегулирование конфликта на Украине зависит от компромиссов, а не от лозунгов, пишет издание L`Antidiplomatico."Сделка Путина и Трампа — это не капитуляция Запада, а возвращение к реальной политике. Это шанс положить конец конфликту, который иначе стал бы вечным, как в Афганистане или Ираке, и восстановить экономические связи с соседом, важным для экономики континента. Непринятие этого соглашения обречет Украину на превращение в несостоявшийся протекторат, вооруженное кладбище, финансируемое Европой, а последнюю — на обнищание. Трамп и Путин сделали то, на что у европейских лидеров никогда не хватало смелости: посмотрели правде в глаза. Мир достигается компромиссом, а не лозунгами", — говорится в материале.Издание отмечает, что реальность, о которой не говорят в западных столицах, заключается в том, что война на Украине уже проиграна самим Западом, который использовал Украину как политический щит против "сфабрикованного" врага.Встреча Путина и Трампа

https://ria.ru/20250817/alyaska-2035848707.html

https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035830062.html

украина

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, аляска, владимир путин, дональд трамп