L`Antidiplomatico: Путин и Трамп показали ЕС, что мир зависит от компромиссов
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Путин и президент США Дональд Трамп показали европейским странам, что урегулирование конфликта на Украине зависит от компромиссов, а не от лозунгов, пишет издание L`Antidiplomatico.
"Сделка Путина и Трампа — это не капитуляция Запада, а возвращение к реальной политике. Это шанс положить конец конфликту, который иначе стал бы вечным, как в Афганистане или Ираке, и восстановить экономические связи с соседом, важным для экономики континента. Непринятие этого соглашения обречет Украину на превращение в несостоявшийся протекторат, вооруженное кладбище, финансируемое Европой, а последнюю — на обнищание. Трамп и Путин сделали то, на что у европейских лидеров никогда не хватало смелости: посмотрели правде в глаза. Мир достигается компромиссом, а не лозунгами", — говорится в материале.
Издание отмечает, что реальность, о которой не говорят в западных столицах, заключается в том, что война на Украине уже проиграна самим Западом, который использовал Украину как политический щит против "сфабрикованного" врага.
Встреча Путина и Трампа
- В ночь на субботу политики встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
- С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
- Президенты указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
- Лидеры стран заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
- Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
- Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям.