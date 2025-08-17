Рейтинг@Mail.ru
Постпред России в Вене прокомментировал итоги саммита на Аляске - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/alyaska-2035948725.html
Постпред России в Вене прокомментировал итоги саммита на Аляске
Постпред России в Вене прокомментировал итоги саммита на Аляске - РИА Новости, 17.08.2025
Постпред России в Вене прокомментировал итоги саммита на Аляске
Утверждения ряда западных СМИ, что лишь саммит на Аляске положил конец изоляции России, являются нонсенсом - страна по определению не могла быть изолирована... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T21:18:00+03:00
2025-08-17T21:18:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
михаил ульянов (дипломат)
владимир путин
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035686053_341:507:2743:1858_1920x0_80_0_0_7f95573d07fc3486b178c67c6feef421.jpg
ВЕНА, 17 авг - РИА Новости. Утверждения ряда западных СМИ, что лишь саммит на Аляске положил конец изоляции России, являются нонсенсом - страна по определению не могла быть изолирована мировым меньшинством в лице стран Запада, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Некоторые западные СМИ утверждают, что саммит на Аляске прорвал "международную изоляцию России". Нонсенс. Россия никогда не была изолирована. Она продолжала поддерживать тесные отношения со всем миром, за исключением ЕС, "Большой семёрки" и ещё нескольких государств", - написал он на своей странице в соцсети X. По словам Ульянова, вместе эти упомянутые государства составляют лишь около 12% населения планеты, и, тем самым, являются мировым меньшинством. "Они по определению не могли изолировать Россию. Новая администрация США проявила политическую мудрость и возобновила диалог с Россией на высшем уровне. Как скоро другие попытаются последовать этому примеру?" - добавил он. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250817/tramp-2035922075.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035686053_373:14:2906:1913_1920x0_80_0_0_74f29b3840830510c8e7976c5bb6e84c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аляска, сша, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, дональд трамп, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, США, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Постпред России в Вене прокомментировал итоги саммита на Аляске

Постпред России в Вене назвал нонсенсом заявления Запада об изоляции России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 17 авг - РИА Новости. Утверждения ряда западных СМИ, что лишь саммит на Аляске положил конец изоляции России, являются нонсенсом - страна по определению не могла быть изолирована мировым меньшинством в лице стран Запада, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Некоторые западные СМИ утверждают, что саммит на Аляске прорвал "международную изоляцию России". Нонсенс. Россия никогда не была изолирована. Она продолжала поддерживать тесные отношения со всем миром, за исключением ЕС, "Большой семёрки" и ещё нескольких государств", - написал он на своей странице в соцсети X.
По словам Ульянова, вместе эти упомянутые государства составляют лишь около 12% населения планеты, и, тем самым, являются мировым меньшинством.
"Они по определению не могли изолировать Россию. Новая администрация США проявила политическую мудрость и возобновила диалог с Россией на высшем уровне. Как скоро другие попытаются последовать этому примеру?" - добавил он.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Трамп обвинил американские СМИ в искажении правды о саммите на Аляске
Вчера, 16:14
 
В миреРоссияАляскаСШАМихаил Ульянов (дипломат)Владимир ПутинДональд ТрампЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала