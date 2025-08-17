Постпред России в Вене прокомментировал итоги саммита на Аляске
Постпред России в Вене назвал нонсенсом заявления Запада об изоляции России
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
Читать ria.ru в
ВЕНА, 17 авг - РИА Новости. Утверждения ряда западных СМИ, что лишь саммит на Аляске положил конец изоляции России, являются нонсенсом - страна по определению не могла быть изолирована мировым меньшинством в лице стран Запада, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Некоторые западные СМИ утверждают, что саммит на Аляске прорвал "международную изоляцию России". Нонсенс. Россия никогда не была изолирована. Она продолжала поддерживать тесные отношения со всем миром, за исключением ЕС, "Большой семёрки" и ещё нескольких государств", - написал он на своей странице в соцсети X.
По словам Ульянова, вместе эти упомянутые государства составляют лишь около 12% населения планеты, и, тем самым, являются мировым меньшинством.
"Они по определению не могли изолировать Россию. Новая администрация США проявила политическую мудрость и возобновила диалог с Россией на высшем уровне. Как скоро другие попытаются последовать этому примеру?" - добавил он.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.