Володин напомнил, как Рузвельт предлагал Сталину встретиться на Аляске
08:44 17.08.2025
Володин напомнил, как Рузвельт предлагал Сталину встретиться на Аляске
Володин напомнил, как Рузвельт предлагал Сталину встретиться на Аляске - РИА Новости, 17.08.2025
Володин напомнил, как Рузвельт предлагал Сталину встретиться на Аляске
Бывший президент США Франклин Рузвельт впервые предложил Иосифу Сталину встретиться на Аляске в 1943 году, однако потом встреча состоялась в другом месте,... РИА Новости, 17.08.2025
в мире
сша
аляска
россия
франклин рузвельт
иосиф сталин (джугашвили)
вячеслав володин
госдума рф
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Бывший президент США Франклин Рузвельт впервые предложил Иосифу Сталину встретиться на Аляске в 1943 году, однако потом встреча состоялась в другом месте, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Аляска впервые стала местом для встречи глав России и США, хотя такая возможность была несколько ранее. 5 мая 1943 года президент США Рузвельт обратился к руководителю СССР Сталину с просьбой провести встречу на Аляске. В своём послании он предлагал обсудить военное положение как на суше, так и на море, отмечая, что Советский Союз делает "великую работу", - написал Володин в своем канале в Мах. Он отметил, что это письмо было направлено главе СССР после Сталинградской битвы и стратегического перелома в ходе Великой Отечественной войны. По его словам, руководство западных союзников СССР осознавало "необходимость активизации личных контактов со Сталиным". "При этом Рузвельт подчеркивал важность проведения встречи на двоих, без участия в ней Великобритании. На то были основания. Президент США, внесший вклад в Победу над фашизмом, считал, что Советский Союз в этом играл более важную роль, чем Англия. Ранее он говорил: "Русские войска уничтожили - и продолжают уничтожать - больше живой силы, самолётов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединённые Нации, вместе взятые". В силу ряда причин в 1943 году встреча на Аляске не состоялась, затем место было выбрано другое", - добавил председатель Госдумы. Володин подчеркнул, что "в нашей истории случались периоды, когда уважения, несмотря на идеологические противоречия, было намного больше, чем в последующее время". "Идея Рузвельта о встрече с главой Советского государства на Аляске была реализована 82 года спустя Путиным и Трампом. Вот такие исторические параллели", - заключил он. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Рукопожатие на Аляске: визит Путина в Анкоридж
В ночь с 15 на 16 августа по московскому времени состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита Россия-США в Анкоридже на Аляске. Они встретились впервые с 2019 года. Переговоры в узком составе продолжались почти три часа. Затем президенты дали совместную пресс-конференцию и отметили продуктивность проведенного разговора. В завершение поездки Путин посетил национальное военное кладбище Форт-Ричардсон, где почтил память похороненных там советских летчиков. А также пообщался с американским православным священником владыкой Алексием и подарил ему две иконы.
Володин напомнил, как Рузвельт предлагал Сталину встретиться на Аляске

Володин: Рузвельт впервые предложил Сталину встретиться на Аляске в 1943 году

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Бывший президент США Франклин Рузвельт впервые предложил Иосифу Сталину встретиться на Аляске в 1943 году, однако потом встреча состоялась в другом месте, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Аляска впервые стала местом для встречи глав России и США, хотя такая возможность была несколько ранее. 5 мая 1943 года президент США Рузвельт обратился к руководителю СССР Сталину с просьбой провести встречу на Аляске. В своём послании он предлагал обсудить военное положение как на суше, так и на море, отмечая, что Советский Союз делает "великую работу", - написал Володин в своем канале в Мах.
Он отметил, что это письмо было направлено главе СССР после Сталинградской битвы и стратегического перелома в ходе Великой Отечественной войны. По его словам, руководство западных союзников СССР осознавало "необходимость активизации личных контактов со Сталиным".
"При этом Рузвельт подчеркивал важность проведения встречи на двоих, без участия в ней Великобритании. На то были основания. Президент США, внесший вклад в Победу над фашизмом, считал, что Советский Союз в этом играл более важную роль, чем Англия. Ранее он говорил: "Русские войска уничтожили - и продолжают уничтожать - больше живой силы, самолётов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединённые Нации, вместе взятые". В силу ряда причин в 1943 году встреча на Аляске не состоялась, затем место было выбрано другое", - добавил председатель Госдумы.
Володин подчеркнул, что "в нашей истории случались периоды, когда уважения, несмотря на идеологические противоречия, было намного больше, чем в последующее время".
"Идея Рузвельта о встрече с главой Советского государства на Аляске была реализована 82 года спустя Путиным и Трампом. Вот такие исторические параллели", - заключил он.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
