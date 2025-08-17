https://ria.ru/20250817/alyaska-2035848707.html
На Украине неожиданно отреагировали на жест Трампа в адрес Путина
Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в одном автомобиле на саммите на Аляске продемонстрировала высокий уровень взаимодоверия... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T02:31:00+03:00
2025-08-17T02:31:00+03:00
2025-08-17T05:46:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035727082_0:158:3268:1997_1920x0_80_0_0_5ab01e1fee396c945437436ba575ae65.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в одном автомобиле на саммите на Аляске продемонстрировала высокий уровень взаимодоверия между лидерами, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."Поездка Путина в одном автомобиле с Трампом говорит лучше всех рукопожатий и пресс-конференций", — отметил он.Поэтому, как считает Дубинский, между лидерами России и США должны сложиться конструктивные взаимоотношения."Этим людям по пути", — добавил парламентарий.В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
