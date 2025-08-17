https://ria.ru/20250817/alyaska-2035848707.html

На Украине неожиданно отреагировали на жест Трампа в адрес Путина

На Украине неожиданно отреагировали на жест Трампа в адрес Путина - РИА Новости, 17.08.2025

На Украине неожиданно отреагировали на жест Трампа в адрес Путина

Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в одном автомобиле на саммите на Аляске продемонстрировала высокий уровень взаимодоверия... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T02:31:00+03:00

2025-08-17T02:31:00+03:00

2025-08-17T05:46:00+03:00

верховная рада украины

владимир путин

александр дубинский

дональд трамп

аляска

сша

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035727082_0:158:3268:1997_1920x0_80_0_0_5ab01e1fee396c945437436ba575ae65.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в одном автомобиле на саммите на Аляске продемонстрировала высокий уровень взаимодоверия между лидерами, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."Поездка Путина в одном автомобиле с Трампом говорит лучше всех рукопожатий и пресс-конференций", — отметил он.Поэтому, как считает Дубинский, между лидерами России и США должны сложиться конструктивные взаимоотношения."Этим людям по пути", — добавил парламентарий.В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.

https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035753947.html

аляска

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

верховная рада украины, владимир путин, александр дубинский, дональд трамп, аляска, сша, россия, в мире, встреча путина и трампа на аляске