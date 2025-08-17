Рейтинг@Mail.ru
На Украине неожиданно отреагировали на жест Трампа в адрес Путина - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 17.08.2025 (обновлено: 05:46 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/alyaska-2035848707.html
На Украине неожиданно отреагировали на жест Трампа в адрес Путина
На Украине неожиданно отреагировали на жест Трампа в адрес Путина - РИА Новости, 17.08.2025
На Украине неожиданно отреагировали на жест Трампа в адрес Путина
Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в одном автомобиле на саммите на Аляске продемонстрировала высокий уровень взаимодоверия... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T02:31:00+03:00
2025-08-17T05:46:00+03:00
верховная рада украины
владимир путин
александр дубинский
дональд трамп
аляска
сша
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035727082_0:158:3268:1997_1920x0_80_0_0_5ab01e1fee396c945437436ba575ae65.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в одном автомобиле на саммите на Аляске продемонстрировала высокий уровень взаимодоверия между лидерами, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."Поездка Путина в одном автомобиле с Трампом говорит лучше всех рукопожатий и пресс-конференций", — отметил он.Поэтому, как считает Дубинский, между лидерами России и США должны сложиться конструктивные взаимоотношения."Этим людям по пути", — добавил парламентарий.В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035753947.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035727082_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_2bd988b9187e1c5a9be2f2ae96440ac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
верховная рада украины, владимир путин, александр дубинский, дональд трамп, аляска, сша, россия, в мире, встреча путина и трампа на аляске
Верховная Рада Украины, Владимир Путин, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Аляска, США, Россия, В мире, Встреча Путина и Трампа на Аляске
На Украине неожиданно отреагировали на жест Трампа в адрес Путина

Дубинский: совместная поездка Путина и Трампа показала высокий уровень доверия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в одном автомобиле на саммите на Аляске продемонстрировала высокий уровень взаимодоверия между лидерами, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Поездка Путина в одном автомобиле с Трампом говорит лучше всех рукопожатий и пресс-конференций", — отметил он.
Поэтому, как считает Дубинский, между лидерами России и США должны сложиться конструктивные взаимоотношения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Путин явно выиграл". Что случилось на Аляске
Вчера, 17:03
"Этим людям по пути", — добавил парламентарий.
В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп добился своего на Аляске
Вчера, 10:25
 
Верховная Рада УкраиныВладимир ПутинАлександр ДубинскийДональд ТрампАляскаСШАРоссияВ миреВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала