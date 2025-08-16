Зюганов оценил встречу Путина и Трампа
Зюганов: саммит на Аляске ликвидировал идею о нахождении России в изоляции
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске полностью "похоронила" идею о том, что Россия находится в изоляции, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
"Очень важна была эта встреча, где могли быть приняты самые принципиальные решения. В целом, на мой взгляд, сделано несколько шагов вперед. Прежде всего, две самые мощные ядерные державы ведут полноценный диалог, что принципиально важно. Байден его прервал, и последние четыре года никакого диалога не было: были вызовы, угрозы и попытки нанести стратегическое поражение. То есть всякий шум и крик о том, что есть изоляция, - эта встреча эту идею похоронила полностью", - сказал Зюганов.
По словам политика, данное политическое событие, безусловно, привлекло внимание всего мира.
"Оно (событие - ред.) носит исключительно принципиальный характер, ибо в мире накалилась обстановка до такой степени, что, по сути, идет война без применения пока только ядерного оружия. Натовцы бросили русскому миру вызов на полное уничтожение, и они проигрывают на поле боя", - добавил он.
Зюганов также считает, что еще по ряду крупных проблем были приняты важные решения, в том числе в области освоения Арктики, развития научно-технического и космического сотрудничества.
Он подчеркнул, что "необходимо следить за тем, что будет дальше". "Эта встреча породила хорошие надежды", - заключил он.