У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Сейсмологи в 18.51 мск зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,3 в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. Эпицентр землетрясения находился в 469 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского на глубине 28,6 километра. "Расстояние от ПК: 469. Глубина (км): 28,6. Магнитуда: 5,3", - сообщается в Telegram-канале филиала. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Как отмечали сейсмологи, интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижалась (26 афтершоков — за 14 августа). Однако за минувшие сутки было зафиксировано 50 подземных толчков, один из которых, магнитудой 6,5 в эпицентре, в населенных пунктах полуострова ощущался до 5 баллов.
