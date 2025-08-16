Рейтинг@Mail.ru
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 16.08.2025
17:42 16.08.2025
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 16.08.2025
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 в акватории Тихого океана, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. РИА Новости, 16.08.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 в акватории Тихого океана, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. "Шестнадцатого августа 2025 года в 13.42 по всемирному координированному времени (16.42 по мск - ред.) зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,0 с координатами 49.0889 северной широты, 156.2357 восточной долготы", - говорится в сообщении. Эпицентр землетрясения находился в 472 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского на глубине 32,4 километра. Подземные толчки зафиксированы в районе южных Курильских островов. "Сейсмическое событие произошло в океанической акватории и не представляет угрозы для населенных пунктов Камчатского края и Курильских островов", - пояснили в геофизической службе. Землетрясение зарегистрировано в сейсмически активной зоне Тихоокеанского огненного кольца. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в регионе. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Как отмечали сейсмологи, интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижалась (26 афтершоков за 14 августа). Однако за 10 августа было зафиксировано 50 подземных толчков, один из которых, магнитудой 6,5 в эпицентре, в населенных пунктах полуострова ощущался до пяти баллов.
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0

В Тихом океане у Южных Курил зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0

П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 в акватории Тихого океана, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.
"Шестнадцатого августа 2025 года в 13.42 по всемирному координированному времени (16.42 по мск - ред.) зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,0 с координатами 49.0889 северной широты, 156.2357 восточной долготы", - говорится в сообщении.
"Это лишь начало". Ученые запаниковали после землетрясения на Камчатке
4 августа, 18:17
"Это лишь начало". Ученые запаниковали после землетрясения на Камчатке
4 августа, 18:17
Эпицентр землетрясения находился в 472 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского на глубине 32,4 километра. Подземные толчки зафиксированы в районе южных Курильских островов.
"Сейсмическое событие произошло в океанической акватории и не представляет угрозы для населенных пунктов Камчатского края и Курильских островов", - пояснили в геофизической службе.
Землетрясение зарегистрировано в сейсмически активной зоне Тихоокеанского огненного кольца. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в регионе.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Как отмечали сейсмологи, интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижалась (26 афтершоков за 14 августа). Однако за 10 августа было зафиксировано 50 подземных толчков, один из которых, магнитудой 6,5 в эпицентре, в населенных пунктах полуострова ощущался до пяти баллов.
Крупные землетрясения в России в 2020-2025 годах
30 июля, 14:48
Крупные землетрясения в России в 2020-2025 годах
30 июля, 14:48
 
