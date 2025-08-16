https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035823967.html

В Венгрии заявили, что Зеленскому придется пойти на уступки

В Венгрии заявили, что Зеленскому придется пойти на уступки

БУДАПЕШТ, 16 авг - РИА Новости. Украине после саммита России и США на Аляске придется пойти на уступки и отказаться от тезисов, закрепленных в конституции страны по инициативе Владимира Зеленского, если он не захочет идти на компромисс, страны Запада найдут ему более гибкого преемника, заявил РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли. Ранее американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News, среди прочего, заявил, что возможность достичь соглашения по урегулированию украинского конфликта теперь, после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, зависит от Владимира Зеленского и европейских стран. "Украина, где, согласно недавнему опросу, 69 процентов респондентов предпочли бы мирное решение конфликта продолжению борьбы, должна отойти от своей прежней позиции, закреплённой в конституции по инициативе президента Зеленского, и пойти на уступки ради начала и успеха содержательных переговоров", - сказал Киселли. По его словам, вопрос заключается в том, способен ли будет на такие переговоры Зеленский, который "до сих пор исключает возможность переговоров и цепляется за инициированные им поправки в конституцию". "Недавние переговоры в альпийской стране, о которых сообщалось и в прессе, показывают, что западные державы уже готовят возможного преемника, который будет вести переговоры более гибко, что, по сравнению с текущей позицией Украины, даст более благоприятные шансы для соглашения, на которое рассчитывает президент США Трамп", - отметил эксперт. Киселли напомнил, что европейские лидеры изложили Трампу свои представления о гарантиях безопасности для Украины, но, "судя по заявлениям, ни один из пяти пунктов не был выполнен", США отказались включать Украину в НАТО и отправлять на ее территорию американский контингент. Так что теперь Зеленскому и "провоенным правительствам Европы" следует "пойти на уступки в плане гарантий безопасности Украины, что откроет путь к созданию более всеобъемлющей архитектуры безопасности", считает аналитик. По данным СВР, недавно в Альпах представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждалась возможность смещения Владимира Зеленского с занимаемой им должности. Как сообщили в пресс-бюро СВР, США и Британия хотят выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт и двигаясь по этому пути можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп в свою очередь сказал, что что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.

