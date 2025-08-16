Зеленский обратился к Трампу после саммита с Путиным
Зеленский вновь попросил у Трампа и ЕС гарантий безопасности для Украины
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в очередной раз обратился к Соединенным Штатам и Европе с просьбой о гарантиях безопасности для Украины.
"Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность при участии как Европы, так и Соединенных Штатов", — написал он в Telegram.
Зеленский также заявил, что после разговора с Трампом дополнительно скоординировал позиции с европейскими лидерами. При этом на фоне неудач ВСУ на фронте он выразил готовность как можно скорее прекратить огонь как на поле боя, так и в небе. Кроме того, глава киевского режима вновь заговорил о недопустимости решения любых вопросов об Украине, в том числе территориальных, без ее участия, таким образом намекнув, что может не согласиться с предложениями Вашингтона, говорившего о необходимости уступок с обеих сторон.
Итоги переговоров на Аляске
- В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
- От российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
- Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
- Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
- Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
- Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
- Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.