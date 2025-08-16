https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035792135.html

Зеленский обратился к Трампу после саммита с Путиным

Зеленский обратился к Трампу после саммита с Путиным

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в очередной раз обратился к Соединенным Штатам и Европе с просьбой о гарантиях безопасности для Украины."Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность при участии как Европы, так и Соединенных Штатов", — написал он в Telegram.Зеленский также заявил, что после разговора с Трампом дополнительно скоординировал позиции с европейскими лидерами. При этом на фоне неудач ВСУ на фронте он выразил готовность как можно скорее прекратить огонь как на поле боя, так и в небе. Кроме того, глава киевского режима вновь заговорил о недопустимости решения любых вопросов об Украине, в том числе территориальных, без ее участия, таким образом намекнув, что может не согласиться с предложениями Вашингтона, говорившего о необходимости уступок с обеих сторон.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

