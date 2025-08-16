https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035774382.html

Зеленского снова будут ругать в Вашингтоне, пишут СМИ

Зеленского снова будут ругать в Вашингтоне, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2025

Зеленского снова будут ругать в Вашингтоне, пишут СМИ

Планирующего визит в Вашингтон в понедельник Владимира Зеленского снова "будут ругать", пишет в субботу турецкая газета Yeni Akit, анонсируя предстоящий визит... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T13:10:00+03:00

2025-08-16T13:10:00+03:00

2025-08-16T13:10:00+03:00

в мире

сша

владимир зеленский

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_0:108:1043:695_1920x0_80_0_0_0bb8efb5dd277c43feba810fcd6b0f63.jpg

АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Планирующего визит в Вашингтон в понедельник Владимира Зеленского снова "будут ругать", пишет в субботу турецкая газета Yeni Akit, анонсируя предстоящий визит украинского политика в США. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Зеленского снова будут ругать… Украинский лидер Зеленский объявил, что в понедельник отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США (Дональдом) Трампом, который его обругал во время своего последнего визита", - пишет издание. Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться с тем фактом, что он многое теряет в конфликте с Россией, заявил Трамп в пятницу в интервью телеканала Fox News.

https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035769487.html

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035753947.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске