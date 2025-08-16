https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035774382.html
Зеленского снова будут ругать в Вашингтоне, пишут СМИ
Зеленского снова будут ругать в Вашингтоне, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2025
Зеленского снова будут ругать в Вашингтоне, пишут СМИ
Планирующего визит в Вашингтон в понедельник Владимира Зеленского снова "будут ругать", пишет в субботу турецкая газета Yeni Akit, анонсируя предстоящий визит... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T13:10:00+03:00
2025-08-16T13:10:00+03:00
2025-08-16T13:10:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Планирующего визит в Вашингтон в понедельник Владимира Зеленского снова "будут ругать", пишет в субботу турецкая газета Yeni Akit, анонсируя предстоящий визит украинского политика в США. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Зеленского снова будут ругать… Украинский лидер Зеленский объявил, что в понедельник отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США (Дональдом) Трампом, который его обругал во время своего последнего визита", - пишет издание. Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться с тем фактом, что он многое теряет в конфликте с Россией, заявил Трамп в пятницу в интервью телеканала Fox News.
сша
Зеленского снова будут ругать в Вашингтоне, пишут СМИ
