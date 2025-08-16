https://ria.ru/20250816/zelenskij-2035828463.html

Зеленский отверг предложение уступить всю территорию ДНР, пишут СМИ

Владимир Зеленский отказывает уступить всю территорию ДНР в обмен на заморозку боевых действий по линии фронта, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский отказывает уступить всю территорию ДНР в обмен на заморозку боевых действий по линии фронта, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп сказал главе киевского режима, что Владимир Путин якобы предложил такой вариант действий. Зеленский отклонил эту инициативу.Ранее в субботу газета New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников писала, что президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что признание Киевом всего Донбасса российским поможет быстро достичь заключения мирного соглашения. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Зеленский, несмотря на зависимость его режима от США, регулярно пытается продемонстрировать самостоятельность. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Бывший депутат украинского парламента, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров сказал РИА Новости, что Зеленскому уже поступил сигнал, чтобы он не противодействовал мирным переговорам России и США. По словам Килинкарова, информацией в турецкой газете Aydınlık о масштабной коррупции в Киеве Зеленскому подали сигнал, чтобы он "пришел в чувство и понимал, что, в принципе, все знают, кто он есть на самом деле".

