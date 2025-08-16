https://ria.ru/20250816/zelenskij-2035814910.html

FT: Зеленский открыт для обсуждения вопроса территорий на встрече с Трампом

FT: Зеленский открыт для обсуждения вопроса территорий на встрече с Трампом - РИА Новости, 16.08.2025

FT: Зеленский открыт для обсуждения вопроса территорий на встрече с Трампом

Британская газета Financial Times утверждает со ссылкой на источники, знакомые с позицией Владимира Зеленского, что тот будет открыт для обсуждения... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T18:41:00+03:00

2025-08-16T18:41:00+03:00

2025-08-16T18:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

россия

вашингтон (штат)

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Британская газета Financial Times утверждает со ссылкой на источники, знакомые с позицией Владимира Зеленского, что тот будет открыт для обсуждения территориального вопроса с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, а также на возможной трехсторонней встрече с участием российского президента Владимира Путина. В субботу Зеленский подтвердил разговор с Трампом и лидерами стран ЕС после саммита Россия - США, а также запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером. "(Зеленский - ред.) не согласится оставить контроль над (частями ДНР - ред.), но будет открыт для обсуждения вопроса территорий с Трампом в Вашингтоне, где, как ожидается, они встретятся в понедельник. Зеленский также будет открыт для обсуждения этого вопроса на трехсторонней встрече с Трампом и Путиным", - сообщает издание. Ранее на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча Трампа и Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Зеленский, несмотря на зависимость его режима от США, регулярно пытается продемонстрировать самостоятельность. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Бывший депутат украинского парламента, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров сказал РИА Новости, что Зеленскому уже поступил сигнал, чтобы он не противодействовал мирным переговорам России и США. По словам Килинкарова, информацией в турецкой газете Aydınlık о масштабной коррупции в Киеве Зеленскому подали сигнал, чтобы он "пришел в чувство и понимал, что, в принципе, все знают, кто он есть на самом деле".

https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035801116.html

https://ria.ru/20250816/zelenskiy-2035792135.html

сша

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске