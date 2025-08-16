Рейтинг@Mail.ru
Киев не понимает, почему Трамп отказался от требований о прекращении огня - РИА Новости, 16.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 16.08.2025
Киев не понимает, почему Трамп отказался от требований о прекращении огня
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон хочет добиться ясности по поводу предложений президента США Дональда Трампа, Киев не понимает, почему Трамп внезапно отказался от своего требования о достижении прекращения огня перед началом переговоров, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновника, проинформированного о разговоре Трампа и Зеленского. Ранее Зеленский подтвердил запланированный на понедельник, 18 августа, визит в Штаты для встречи с американским лидером. "(Зеленский - ред.) будет добиваться ясности по поводу предложения Трампа, когда он посетит Вашингтон в понедельник. Киев не понимает, почему Трамп внезапно отказался от требования, что переговорам должно предшествовать прекращение огня", - сообщает издание. Как отмечается, Киев также не понимает, какие гарантии безопасности могут предоставить Украине партнеры по НАТО. В пятницу на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Зеленский, несмотря на зависимость его режима от США, регулярно пытается продемонстрировать самостоятельность. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Бывший депутат украинского парламента, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров сказал РИА Новости, что Зеленскому уже поступил сигнал, чтобы он не противодействовал мирным переговорам России и США. По словам Килинкарова, информацией в турецкой газете Aydınlık о масштабной коррупции в Киеве Зеленскому подали сигнал, чтобы он "пришел в чувство и понимал, что, в принципе, все знают, кто он есть на самом деле".
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон хочет добиться ясности по поводу предложений президента США Дональда Трампа, Киев не понимает, почему Трамп внезапно отказался от своего требования о достижении прекращения огня перед началом переговоров, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновника, проинформированного о разговоре Трампа и Зеленского.
Ранее Зеленский подтвердил запланированный на понедельник, 18 августа, визит в Штаты для встречи с американским лидером.
"(Зеленский - ред.) будет добиваться ясности по поводу предложения Трампа, когда он посетит Вашингтон в понедельник. Киев не понимает, почему Трамп внезапно отказался от требования, что переговорам должно предшествовать прекращение огня", - сообщает издание.
Как отмечается, Киев также не понимает, какие гарантии безопасности могут предоставить Украине партнеры по НАТО.
В пятницу на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Зеленский, несмотря на зависимость его режима от США, регулярно пытается продемонстрировать самостоятельность. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
Бывший депутат украинского парламента, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров сказал РИА Новости, что Зеленскому уже поступил сигнал, чтобы он не противодействовал мирным переговорам России и США. По словам Килинкарова, информацией в турецкой газете Aydınlık о масштабной коррупции в Киеве Зеленскому подали сигнал, чтобы он "пришел в чувство и понимал, что, в принципе, все знают, кто он есть на самом деле".
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала