В Голландии заявили об ультиматуме Трампа Зеленскому

ГААГА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому и Европе, что Америка может прекратить свое участие в украинском конфликте, в том числе финансовое и военное, заявил в беседе с РИА Новости нидерландский активист, создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге. Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске заявил, что возможность достичь соглашения по урегулированию на Украине теперь зависит от Зеленского и европейских стран. "Если он (Трамп - ред.) настроен серьёзно, это может означать прекращение участия США в этом конфликте. То есть своего рода ультиматум: "либо делайте, как я говорю, а именно - придерживайтесь договорённостей, которые я заключил с Путиным, либо мы уходим - забираем наших инструкторов, деньги, оружие и так далее, и тогда вы предоставлены сами себе", - считает де Йонге. По его мнению, Трамп не уважает Европу и больше не воспринимает Зеленского всерьёз. "А без помощи США Украина проиграет на поле боя. Я даже удивляюсь, что украинцы пытаются делать вид, что они сами справятся. Но, конечно, они не справятся... Так что можно сказать, что это самый элегантный способ для Трампа прекратить вмешательство США", - добавил собеседник агентства. В пятницу на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

