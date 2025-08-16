https://ria.ru/20250816/zayavlenie-2035765811.html

Туск заявил о готовности заявления лидеров ЕС после разговора с Зеленским

ВАРШАВА, 16 авг – РИА Новости. Европейские лидеры подготовили совместное заявление по итогам переговоров с Владимиром Зеленским после российско-американских переговоров на Аляске, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. "Дискуссия европейских лидеров, оценивающая заявление президента Трампа и результаты встречи на Аляске, завершилась. Вместе с Эммануэлем Макроном, Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Джорджией Мелони мы выслушали мнение Зеленского и подготовили совместное заявление", - написал он в соцсети Х. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

