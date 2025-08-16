Рейтинг@Mail.ru
Туск заявил о готовности заявления лидеров ЕС после разговора с Зеленским - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/zayavlenie-2035765811.html
Туск заявил о готовности заявления лидеров ЕС после разговора с Зеленским
Туск заявил о готовности заявления лидеров ЕС после разговора с Зеленским - РИА Новости, 16.08.2025
Туск заявил о готовности заявления лидеров ЕС после разговора с Зеленским
Европейские лидеры подготовили совместное заявление по итогам переговоров с Владимиром Зеленским после российско-американских переговоров на Аляске, заявил... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T12:04:00+03:00
2025-08-16T12:04:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
дональд туск
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834534_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc059b5f1674350ab848fb89bf407b7e.jpg
ВАРШАВА, 16 авг – РИА Новости. Европейские лидеры подготовили совместное заявление по итогам переговоров с Владимиром Зеленским после российско-американских переговоров на Аляске, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. "Дискуссия европейских лидеров, оценивающая заявление президента Трампа и результаты встречи на Аляске, завершилась. Вместе с Эммануэлем Макроном, Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Джорджией Мелони мы выслушали мнение Зеленского и подготовили совместное заявление", - написал он в соцсети Х. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/trump-2035764640.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834534_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e772d80666e6ad584197c3b73d53aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, дональд туск, владимир путин, евросоюз, аляска
В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дональд Туск, Владимир Путин, Евросоюз, Аляска
Туск заявил о готовности заявления лидеров ЕС после разговора с Зеленским

Туск: лидеры ЕС подготовили заявление по итогам переговоров с Зеленским

© AP Photo / Leon NealДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Leon Neal
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 16 авг – РИА Новости. Европейские лидеры подготовили совместное заявление по итогам переговоров с Владимиром Зеленским после российско-американских переговоров на Аляске, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
"Дискуссия европейских лидеров, оценивающая заявление президента Трампа и результаты встречи на Аляске, завершилась. Вместе с Эммануэлем Макроном, Фридрихом Мерцем, Киром Стармером и Джорджией Мелони мы выслушали мнение Зеленского и подготовили совместное заявление", - написал он в соцсети Х.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Белом доме
11:54
 
В миреРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампДональд ТускВладимир ПутинЕвросоюзАляска
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала