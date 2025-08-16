https://ria.ru/20250816/vzryv-2035835103.html

В Павлограде прогремели взрывы

В Павлограде прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в городе Павлоград на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV". РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Павлоград на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV". "Взрывы в Павлограде", - говорится в публикации в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Днепропетровской области звучит с 22.12 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

