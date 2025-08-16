https://ria.ru/20250816/vyplata-2035661642.html

Россиянам рассказали о новой ежегодной выплате семьям с детьми

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. С 2026 года в России устанавливается ежегодная семейная выплата для семей с двумя и более детьми — возврат части ранее уплаченного НДФЛ, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Правона получение этой выплаты имеют семьи, в которых:Как пояснил Виноградов, размер выплаты равен разнице между налогом на доходы, рассчитанным по ставке 13% от прошлогоднего дохода (без вычетов), и налогом, рассчитанным по ставке 6% от того же дохода."Предположим, доход семьи, с которого был уплачен НДФЛ в предыдущем году, составил 900 000 рублей (75 000 в месяц). Расчетный исчисленный НДФЛ с этого дохода — 117 000 руб. (900 000 руб. x 13%). НДФЛ с той же суммы, но по ставке 6 % — 54 000 рублей. Таким образом размер ежегодной выплаты составит 63 000 рублей (117000 — 54 000)", — рассказал эксперт.Для получения выплаты необходимо подать заявление в Социальный фонд России лично, через МФЦ или портал Госуслуг. Впервые это можно будет сделать с 1 июня по 1 октября 2026 года.

