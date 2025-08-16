Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра

https://ria.ru/20250816/vulkan-2035728358.html

П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг - РИА Новости. Действующий вулкан Ключевской на Камчатке произвел новый пепловый выброс, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 11.40 по камчатскому времени (2.40 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 6,5 километров над уровнем моря", - говорится в сообщении. По данным мониторинга, шлейф вулканического пепла протянулся на 190 километров в северо-восточном направлении от кратера. В связи с этим для района установлен оранжевый код авиационной опасности. "Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - добавили в KVERT. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. С тех пор вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту от 5 до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.

