https://ria.ru/20250816/vulkan-2035728358.html
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра - РИА Новости, 16.08.2025
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг - РИА Новости. Действующий вулкан Ключевской на Камчатке произвел новый пепловый выброс, сообщили в Камчатской группе реагирования на... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T04:52:00+03:00
2025-08-16T04:52:00+03:00
2025-08-16T04:52:00+03:00
происшествия
камчатка
евразия
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033423164_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_101b0a23df38692f79a297fcff2dda89.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг - РИА Новости. Действующий вулкан Ключевской на Камчатке произвел новый пепловый выброс, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 11.40 по камчатскому времени (2.40 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 6,5 километров над уровнем моря", - говорится в сообщении. По данным мониторинга, шлейф вулканического пепла протянулся на 190 километров в северо-восточном направлении от кратера. В связи с этим для района установлен оранжевый код авиационной опасности. "Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - добавили в KVERT. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. С тех пор вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту от 5 до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.
https://ria.ru/20250816/kamchatka-2035724165.html
https://ria.ru/20250816/pepel-2035677468.html
камчатка
евразия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033423164_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_7b8fd79daec7c0535aaba39901137a0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, евразия, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Евразия, Российская академия наук
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра
РАН: вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра