Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:52 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/vulkan-2035728358.html
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра - РИА Новости, 16.08.2025
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг - РИА Новости. Действующий вулкан Ключевской на Камчатке произвел новый пепловый выброс, сообщили в Камчатской группе реагирования на... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T04:52:00+03:00
2025-08-16T04:52:00+03:00
происшествия
камчатка
евразия
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033423164_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_101b0a23df38692f79a297fcff2dda89.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг - РИА Новости. Действующий вулкан Ключевской на Камчатке произвел новый пепловый выброс, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 11.40 по камчатскому времени (2.40 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 6,5 километров над уровнем моря", - говорится в сообщении. По данным мониторинга, шлейф вулканического пепла протянулся на 190 километров в северо-восточном направлении от кратера. В связи с этим для района установлен оранжевый код авиационной опасности. "Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - добавили в KVERT. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. С тех пор вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту от 5 до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.
https://ria.ru/20250816/kamchatka-2035724165.html
https://ria.ru/20250816/pepel-2035677468.html
камчатка
евразия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033423164_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_7b8fd79daec7c0535aaba39901137a0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, евразия, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Евразия, Российская академия наук
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра

РАН: вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкИзвержение Ключевского вулкана на Камчатке
Извержение Ключевского вулкана на Камчатке - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг - РИА Новости. Действующий вулкан Ключевской на Камчатке произвел новый пепловый выброс, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 11.40 по камчатскому времени (2.40 мск - ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 6,5 километров над уровнем моря", - говорится в сообщении.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23
По данным мониторинга, шлейф вулканического пепла протянулся на 190 километров в северо-восточном направлении от кратера. В связи с этим для района установлен оранжевый код авиационной опасности.
"Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - добавили в KVERT.
Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. С тех пор вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту от 5 до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
После выброса на Ключевском вулкане на Камчатке выпал пепел
01:06
 
ПроисшествияКамчаткаЕвразияРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала