Американский эксперт оценил итоги саммита Путина и Трампа

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Результат саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшего на Аляске, хороший, американский лидер хочет, чтобы Соединенные Штаты "повернулись" к России, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости профессор политологии Калифорнийского технологического института Родерик Кивит. "У встречи Путина и Трампа хороший результат... Он (Трамп - ред.) хочет, чтобы США "повернулись" к России", - считает эксперт. При этом, по его мнению, на пути реализации итогов саммита могут возникнуть препятствия из-за желания тех, кто ими недоволен, затянуть боевые действия. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
