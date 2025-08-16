https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035830062.html

В Германии заметили тайные послания при встрече Путина и Трампа на Аляске

Встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске была полна необычных жестов и тайных посланий, пишет немецкая газета Bild... РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске была полна необычных жестов и тайных посланий, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники."Тайное послание Трампа и Путина звучит так: друзья снова нашли общий язык <…>", — сообщил изданию профессор Кёльнского университета Томас Йегер.В статье отмечается, что примечательным был непринужденный тон общения президентов, в то время как их совместная поездка в лимузине и вовсе стала абсолютно исключительной. Похлопывание Трампа по спине Путина и обращение к российской делегации с улыбкой также стали дружескими посланиями президента США.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

2025

