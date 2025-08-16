Рейтинг@Mail.ru
В Германии заметили тайные послания при встрече Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035830062.html
В Германии заметили тайные послания при встрече Путина и Трампа на Аляске
В Германии заметили тайные послания при встрече Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
В Германии заметили тайные послания при встрече Путина и Трампа на Аляске
Встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске была полна необычных жестов и тайных посланий, пишет немецкая газета Bild... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T21:18:00+03:00
2025-08-16T21:18:00+03:00
в мире
аляска
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035721634_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_51db1598b0b39afad7ac843f687fa401.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске была полна необычных жестов и тайных посланий, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники."Тайное послание Трампа и Путина звучит так: друзья снова нашли общий язык &lt;…&gt;", — сообщил изданию профессор Кёльнского университета Томас Йегер.В статье отмечается, что примечательным был непринужденный тон общения президентов, в то время как их совместная поездка в лимузине и вовсе стала абсолютно исключительной. Похлопывание Трампа по спине Путина и обращение к российской делегации с улыбкой также стали дружескими посланиями президента США.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/putin-2035802353.html
https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035798423.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035721634_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73c01caabfb84b64cab97aae59ada017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Германии заметили тайные послания при встрече Путина и Трампа на Аляске

Bild: встреча Путина и Трампа на Аляске была полна скрытых сигналов

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске была полна необычных жестов и тайных посланий, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.
"Тайное послание Трампа и Путина звучит так: друзья снова нашли общий язык <…>", — сообщил изданию профессор Кёльнского университета Томас Йегер.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
На Западе сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом
Вчера, 17:06
В статье отмечается, что примечательным был непринужденный тон общения президентов, в то время как их совместная поездка в лимузине и вовсе стала абсолютно исключительной. Похлопывание Трампа по спине Путина и обращение к российской делегации с улыбкой также стали дружескими посланиями президента США.

Итоги переговоров на Аляске

  • В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Политики указали на настрой двух стран на достижение результата и отметили большое количество направлений для совместной работы.
  • Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
  • Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
  • Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в штате Анкоридж (Аляска) - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Раде раскрыли, что потерял Зеленский из-за встречи Путина и Трампа
Вчера, 16:39
 
В миреАляскаСШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала