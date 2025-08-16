В Германии заметили тайные послания при встрече Путина и Трампа на Аляске
Bild: встреча Путина и Трампа на Аляске была полна скрытых сигналов
© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске была полна необычных жестов и тайных посланий, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.
В статье отмечается, что примечательным был непринужденный тон общения президентов, в то время как их совместная поездка в лимузине и вовсе стала абсолютно исключительной. Похлопывание Трампа по спине Путина и обращение к российской делегации с улыбкой также стали дружескими посланиями президента США.
Итоги переговоров на Аляске
- В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
- С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
- Политики указали на настрой двух стран на достижение результата и отметили большое количество направлений для совместной работы.
- Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
- Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
- Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
- Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.