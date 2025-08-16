https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035819267.html

Политолог рассказал, когда может состояться новая встреча Путина и Трампа

Политолог рассказал, когда может состояться новая встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025

Политолог рассказал, когда может состояться новая встреча Путина и Трампа

16.08.2025

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Немецкий политолог Александр Рар считает, что вторая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может пройти осенью, когда ВСУ будут более истощенными, а Киев более сговорчивым. "Я лично думаю, что осенью состоится новый саммит, Трамп прилетит в Россию, украинские силы к тому времени будут больше истощенными, власти в Киеве более сговорчивыми", - рассказал Рар РИА Новости. По мнению политолога, Россия будет продолжать СВО ожидая на "неминуемую капитуляцию ВСУ" и в течение нескольких месяцев вести сражения, "продвигаясь до Днепра", после чего и состоится новая встреча Путина и Трампа на высшем уровне. В результате будет достигнуто перемирие, а НАТО официально откажется от продвижения в восточном направлении, предположил эксперт. При этом Украина, по его прогнозу, войдет в состав Евросоюза, став "протекторатом Европы". Кроме того, Рар указал на перспективы развития экономического сотрудничества между Россией и США. "Пока Трамп у власти возможно восстановление экономического взаимодействия между Россией и США, даже в больших масштабах", - отметил он. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

