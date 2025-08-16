Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил итоги российско-американского саммита
17:54 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035809172.html
Эксперт оценил итоги российско-американского саммита
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Результаты российско-американских переговоров на Аляске могут положительно повлиять не только на разрешение украинского кризиса, но и в перспективе благоприятно отразиться на конфликтных вопросах в разных регионах, включая Ближний Восток, выразил свое мнение в беседе с РИА Новости ливанский эксперт по российским вопросам Ахмед аль-Хадж Али. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже в пятницу. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Достигнутые договоренности могут проявиться в будущем на других кризисных направлениях, хотя и не сразу, а скорее постепенно, в том числе на Ближнем Востоке", - сказал аль-Хадж Али. Он добавил, что сближение позиций Москвы и Вашингтона могут благоприятно отразиться и на возобновлении иранско-американских переговоров. "Любой дипломатический и политический успех России снижает давление на ее государство, позволяет укрепить влияние на Ближнем Востоке и в других жизненно важных регионах. Это открывает пространство для определенной стабилизации баланса сил на региональном и международном уровнях", - отметил собеседник агентства. Однако, по мнению эксперта, фундаментальные противоречия по-прежнему сохраняются между двумя державами и требуют большего сближения. "Эта встреча во многом помогла расколоть айсберг разрушенных российско-американских отношений, опустившихся на уровень времён холодной войны. Она показала стремление обоих лидеров облегчить реализацию общих интересов", - добавил аль-Хадж Али.
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Результаты российско-американских переговоров на Аляске могут положительно повлиять не только на разрешение украинского кризиса, но и в перспективе благоприятно отразиться на конфликтных вопросах в разных регионах, включая Ближний Восток, выразил свое мнение в беседе с РИА Новости ливанский эксперт по российским вопросам Ахмед аль-Хадж Али.
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже в пятницу. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
На Западе сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом
Вчера, 17:06
"Достигнутые договоренности могут проявиться в будущем на других кризисных направлениях, хотя и не сразу, а скорее постепенно, в том числе на Ближнем Востоке", - сказал аль-Хадж Али.
Он добавил, что сближение позиций Москвы и Вашингтона могут благоприятно отразиться и на возобновлении иранско-американских переговоров.
"Любой дипломатический и политический успех России снижает давление на ее государство, позволяет укрепить влияние на Ближнем Востоке и в других жизненно важных регионах. Это открывает пространство для определенной стабилизации баланса сил на региональном и международном уровнях", - отметил собеседник агентства.
Однако, по мнению эксперта, фундаментальные противоречия по-прежнему сохраняются между двумя державами и требуют большего сближения.
"Эта встреча во многом помогла расколоть айсберг разрушенных российско-американских отношений, опустившихся на уровень времён холодной войны. Она показала стремление обоих лидеров облегчить реализацию общих интересов", - добавил аль-Хадж Али.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Макрон сделал заявление после встречи Путина и Трампа на Аляске
Вчера, 13:27
 
В миреРоссияБлижний ВостокСШАВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
