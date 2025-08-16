Рейтинг@Mail.ru
Американский эксперт оценил встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035800916.html
Американский эксперт оценил встречу Путина и Трампа
Американский эксперт оценил встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
Американский эксперт оценил встречу Путина и Трампа
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была позитивной и продуктивной, выразил мнение в беседе с РИА Новости бывший... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T16:57:00+03:00
2025-08-16T16:57:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
эрл расмуссен
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035654217_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_d0ea1cf1fec8f197f806c42ab06e8885.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была позитивной и продуктивной, выразил мнение в беседе с РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского Евразия-Центра Эрл Расмуссен. "Я думаю, в целом это был продуктивный и позитивный саммит", - сказал Расмуссен. При этом он подчеркнул, что, несмотря на согласие сторон по многим вопросам, у них еще остаются некоторые разногласия. "Европа и Украина могут стать ключевыми препятствиями в разрешении конфликта, как это уже бывало прежде", - добавил Расмуссен. Он выразил надежду на то, что после нынешнего саммита Путин и Трамп проведут еще одну встречу. Путин и Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Она состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035798909.html
https://ria.ru/20250816/vstrechi-2035740121.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035654217_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_89574b09416a5c7bc242000063c75a57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, эрл расмуссен, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Эрл Расмуссен, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Американский эксперт оценил встречу Путина и Трампа

Расмуссен назвал встречу Путина и Трампа продуктивной

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была позитивной и продуктивной, выразил мнение в беседе с РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского Евразия-Центра Эрл Расмуссен.
"Я думаю, в целом это был продуктивный и позитивный саммит", - сказал Расмуссен.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
На Западе дали необычную оценку встрече Путина и Трампа
Вчера, 16:42
При этом он подчеркнул, что, несмотря на согласие сторон по многим вопросам, у них еще остаются некоторые разногласия.
"Европа и Украина могут стать ключевыми препятствиями в разрешении конфликта, как это уже бывало прежде", - добавил Расмуссен.
Он выразил надежду на то, что после нынешнего саммита Путин и Трамп проведут еще одну встречу.
Путин и Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Она состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Совфеде расказали о возможности новых встреч Путина и Трампа
Вчера, 08:16
 
В миреРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампЭрл РасмуссенВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала