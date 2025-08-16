https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035800916.html

Американский эксперт оценил встречу Путина и Трампа

Американский эксперт оценил встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025

Американский эксперт оценил встречу Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была позитивной и продуктивной, выразил мнение в беседе с РИА Новости бывший... РИА Новости, 16.08.2025

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была позитивной и продуктивной, выразил мнение в беседе с РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского Евразия-Центра Эрл Расмуссен. "Я думаю, в целом это был продуктивный и позитивный саммит", - сказал Расмуссен. При этом он подчеркнул, что, несмотря на согласие сторон по многим вопросам, у них еще остаются некоторые разногласия. "Европа и Украина могут стать ключевыми препятствиями в разрешении конфликта, как это уже бывало прежде", - добавил Расмуссен. Он выразил надежду на то, что после нынешнего саммита Путин и Трамп проведут еще одну встречу. Путин и Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Она состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

