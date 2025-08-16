https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035798423.html

В Раде раскрыли, что потерял Зеленский из-за встречи Путина и Трампа

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп своей встречей на Аляске лишили Владимира Зеленского и европейских лидеров возможности извратить смысл переговоров, РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимир Путин и президент США Дональд Трамп своей встречей на Аляске лишили Владимира Зеленского и европейских лидеров возможности извратить смысл переговоров, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Ну и смотрите, как Путин и Трамп решили своей встречей без Зеленского и европейцев ключевую задачу — невозможность для глобалистов и европейцев во главе с Зеленским слить и исказить содержание переговоров", — написал он.Политик отметил, что по этой причине никаких новостей о содержании встречи нет, что подрывает возможности "партии войны" сорвать процесс урегулирования конфликта.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

