В Раде раскрыли, что потерял Зеленский из-за встречи Путина и Трампа
16:39 16.08.2025 (обновлено: 19:50 16.08.2025)
В Раде раскрыли, что потерял Зеленский из-за встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимир Путин и президент США Дональд Трамп своей встречей на Аляске лишили Владимира Зеленского и европейских лидеров возможности извратить смысл переговоров, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Ну и смотрите, как Путин и Трамп решили своей встречей без Зеленского и европейцев ключевую задачу — невозможность для глобалистов и европейцев во главе с Зеленским слить и исказить содержание переговоров", — написал он.Политик отметил, что по этой причине никаких новостей о содержании встречи нет, что подрывает возможности "партии войны" сорвать процесс урегулирования конфликта.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
в мире, аляска, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимир Путин и президент США Дональд Трамп своей встречей на Аляске лишили Владимира Зеленского и европейских лидеров возможности извратить смысл переговоров, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Ну и смотрите, как Путин и Трамп решили своей встречей без Зеленского и европейцев ключевую задачу — невозможность для глобалистов и европейцев во главе с Зеленским слить и исказить содержание переговоров", — написал он.
Политик отметил, что по этой причине никаких новостей о содержании встречи нет, что подрывает возможности "партии войны" сорвать процесс урегулирования конфликта.

Итоги переговоров на Аляске

  • В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Политики указали на настрой двух стран на достижение результата и наметили большое количество направлений для совместной работы.
  • Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
  • Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
  • Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
В миреАляскаСШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
