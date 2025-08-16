В Раде раскрыли, что потерял Зеленский из-за встречи Путина и Трампа
Дубинский: Зеленский лишился возможности исказить содержание встречи на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в штате Анкоридж (Аляска)
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимир Путин и президент США Дональд Трамп своей встречей на Аляске лишили Владимира Зеленского и европейских лидеров возможности извратить смысл переговоров, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Ну и смотрите, как Путин и Трамп решили своей встречей без Зеленского и европейцев ключевую задачу — невозможность для глобалистов и европейцев во главе с Зеленским слить и исказить содержание переговоров", — написал он.
Политик отметил, что по этой причине никаких новостей о содержании встречи нет, что подрывает возможности "партии войны" сорвать процесс урегулирования конфликта.
Итоги переговоров на Аляске
- В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
- С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
- Политики указали на настрой двух стран на достижение результата и наметили большое количество направлений для совместной работы.
- Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
- Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
- Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
- Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.