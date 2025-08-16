Рейтинг@Mail.ru
Путин многого достиг на саммите на Аляске, заявили в бундестаге - РИА Новости, 16.08.2025
16:36 16.08.2025
Путин многого достиг на саммите на Аляске, заявили в бундестаге
Путин многого достиг на саммите на Аляске, заявили в бундестаге - РИА Новости, 16.08.2025
Путин многого достиг на саммите на Аляске, заявили в бундестаге
Президент России многого добился в ходе саммита на Аляске и получил полное дипломатическое признание со стороны президента США Дональда Трампа, считает немецкий РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Президент России многого добился в ходе саммита на Аляске и получил полное дипломатическое признание со стороны президента США Дональда Трампа, считает немецкий депутат бундестага из входящего в правящую коалицию ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рётген. "Путин многого достиг на этом саммите. Он получил полное дипломатическое признание со стороны президента США, и это без какой-либо ответной услуги… И ему удалось отговорить Трампа от (введения – ред.) санкций, и это несмотря на истекший ультиматум Трампа Путину", - сказал политик газете Rheinische Post. При этом он указал на то, что опасения по поводу уступок Трампа Путину "через головы европейцев" не оправдались, но Европа должна взять на себя ответственность за собственную безопасность. "Урок встречи для нас, европейцев, ясен. Мы должны в основном взять нашу безопасность в свои собственные руки. Для этого нам по-прежнему нужно, чтобы США были близко рядом с нами", - добавил Рётген. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
в мире, сша, россия, аляска, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, хдс/хсс, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, ХДС/ХСС, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин многого достиг на саммите на Аляске, заявили в бундестаге

Депутат Рётген: Путин получил полное дипломатическое признание от Трампа

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Президент России многого добился в ходе саммита на Аляске и получил полное дипломатическое признание со стороны президента США Дональда Трампа, считает немецкий депутат бундестага из входящего в правящую коалицию ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рётген.
"Путин многого достиг на этом саммите. Он получил полное дипломатическое признание со стороны президента США, и это без какой-либо ответной услуги… И ему удалось отговорить Трампа от (введения – ред.) санкций, и это несмотря на истекший ультиматум Трампа Путину", - сказал политик газете Rheinische Post.
При этом он указал на то, что опасения по поводу уступок Трампа Путину "через головы европейцев" не оправдались, но Европа должна взять на себя ответственность за собственную безопасность.
"Урок встречи для нас, европейцев, ясен. Мы должны в основном взять нашу безопасность в свои собственные руки. Для этого нам по-прежнему нужно, чтобы США были близко рядом с нами", - добавил Рётген.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
В миреСШАРоссияАляскаДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровХДС/ХССВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
