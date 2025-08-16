https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035785571.html

Индийские СМИ отметили конструктивный характер переговоров Путина и Трампа

Индийские СМИ отметили конструктивный характер переговоров Путина и Трампа

Индийские СМИ отметили конструктивный характер переговоров Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске прошла конструктивно, а ее итоги станут отправной точкой для урегулирования... 16.08.2025

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 авг – РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске прошла конструктивно, а ее итоги станут отправной точкой для урегулирования украинского конфликта и восстановления отношений между Россией и США, пишут индийские СМИ по итогам саммита. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Издание Hindustan Times отмечает, что переговоры лидеров продолжались около двух с половиной часов, а особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Украине. "Хотя обе стороны назвали переговоры "конструктивными", никаких конкретных деталей обсуждения предоставлено не было. Однако Путин заявил, что достигнутые в ходе переговоров соглашения станут отправной точкой для урегулирования украинского конфликта и восстановления отношений между Россией и США", - отмечает издание. Газета также отмечает заявления Путина о том, что он и Трамп достигли "понимания" по конфликту на Украине, одновременно предупредив Европу не "торпедировать" достигнутый прогресс. Газета Economic Times отмечает высказывание Трампа о том, что лучший способ урегулировать ситуацию между Россией и Украиной - "это мирное соглашение, а не прекращение огня". "Трамп сделал это заявление в Truth Social после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на важном саммите на Аляске, а затем пообщался с (Владимиром) Зеленским и другими европейскими лидерами", - добавляется в материале издания В свою очередь газета The Hindu отмечает, что правительство Индии пока не отреагировало на переговоры лидеров России и США, несмотря на то что Трамп предположил, что в их результате он может отложить введение дополнительных или штрафных тарифов. "Возможная отсрочка введения 25-процентного дополнительного тарифа на покупку российской нефти стала бы облегчением для Нью-Дели, хотя другие комментарии Трампа, связанные с встречей с президентом России Путиным, не стали облегчением, поскольку он предположил, что Индия уже прекратила покупать российскую нефть… Хотя Трамп и Путин не объявили о каком-либо соглашении, короткое выступление после их переговоров показало, что два лидера провели сердечные беседы, и, хотя сделки не было, Путин сказал, что они достигли соглашения по некоторым вопросам", - пишет издание. Авторитетное издание Times of India отмечает, что "визит Владимира Путина на территорию США и его публичная встреча с президентом США ознаменовали заметное возвращение".

