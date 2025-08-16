https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035783706.html

В Испании назвали встречу Путина и Трампа на Аляске исторической

В Испании назвали встречу Путина и Трампа на Аляске исторической - РИА Новости, 16.08.2025

В Испании назвали встречу Путина и Трампа на Аляске исторической

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске стала исторической, она запечатлела оттепель между США и РФ,... РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске стала исторической, она запечатлела оттепель между США и РФ, передает испанский телеканал RTVE. "Это была историческая встреча, и так оно и было, поскольку она послужила сценой (для демонстрации - ред.) оттепели двухсторонних отношений между Россией и США после четырех лет отдаленности при президентстве Джо Байдена", - говорится в публикации. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

