Украинские СМИ назвали встречу Путина на Аляске победой России
На Украине назвали встречу Путина и Трампа на Аляске победой России
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе на Аляске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинские СМИ расстроены теплым приемом президента России Владимира Путина на Аляске, ее итоги оценивают как победу России, следует из заголовков субботних публикаций в местной прессе.
Украинский телеканал "Прямой" описывает саму встречу, как "подарок" президента США Дональда Трампа Путину.
Материал телеканала "Общественное" (укр. "Громадське") также говорит о "подарке" для Путина. Украинские журналисты заметили, что угрозы Трампа о новых санкциях так и остались угрозами, более того, некоторые санкции были временно сняты для визита российской делегации в США. При этом на телеканале считают, что Россия, в отличие от США, не стала ослаблять свои требования в вопросах мирного урегулирования конфликта на Украине.
"Даже сам факт личной встречи с Трампом может стать символической "победой" для Путина", - говорится в материале "Общественного".
Телеканал "Новости.Live" сообщает, что встречу можно оценить как "выигрыш Путина" и сетует на отсутствие каких либо конкретных результатов для Украины.
Ряд украинских изданий выразили недовольство уважительным приемом Путина в Штатах. Журналисты телеканала "Новости.Live" с нескрываемым негодованием описывают красную дорожку, почетный караул и приветливое отношение Трампа к российскому коллеге.
"Сам лидер США был очень рад видеть (Путина -ред.). Дональд Трамп хлопал в ладоши, улыбался и с удовольствием жал руку", - говорится в материале телеканала.
Но журналисты не теряют надежду и утверждают, что пролет звена истребителей ВВС США в сопровождении бомбардировщика B-2 во время встречи президентов, хоть и выглядел как авиапарад и демонстрация почестей, на самом деле мог быть демонстрацией силы и "намеком на американскую мощь".
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.