Украинские СМИ назвали встречу Путина на Аляске победой России - РИА Новости, 16.08.2025
14:21 16.08.2025 (обновлено: 15:21 16.08.2025)
Украинские СМИ назвали встречу Путина на Аляске победой России
Украинские СМИ назвали встречу Путина на Аляске победой России - РИА Новости, 16.08.2025
Украинские СМИ назвали встречу Путина на Аляске победой России
Украинские СМИ расстроены теплым приемом президента России Владимира Путина на Аляске, ее итоги оценивают как победу России, следует из заголовков субботних... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T14:21:00+03:00
2025-08-16T15:21:00+03:00
в мире
сша
россия
аляска
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинские СМИ расстроены теплым приемом президента России Владимира Путина на Аляске, ее итоги оценивают как победу России, следует из заголовков субботних публикаций в местной прессе. Украинский телеканал "Прямой" описывает саму встречу, как "подарок" президента США Дональда Трампа Путину. Материал телеканала "Общественное" (укр. "Громадське") также говорит о "подарке" для Путина. Украинские журналисты заметили, что угрозы Трампа о новых санкциях так и остались угрозами, более того, некоторые санкции были временно сняты для визита российской делегации в США. При этом на телеканале считают, что Россия, в отличие от США, не стала ослаблять свои требования в вопросах мирного урегулирования конфликта на Украине."Даже сам факт личной встречи с Трампом может стать символической "победой" для Путина", - говорится в материале "Общественного". Телеканал "Новости.Live" сообщает, что встречу можно оценить как "выигрыш Путина" и сетует на отсутствие каких либо конкретных результатов для Украины. Ряд украинских изданий выразили недовольство уважительным приемом Путина в Штатах. Журналисты телеканала "Новости.Live" с нескрываемым негодованием описывают красную дорожку, почетный караул и приветливое отношение Трампа к российскому коллеге. "Сам лидер США был очень рад видеть (Путина -ред.). Дональд Трамп хлопал в ладоши, улыбался и с удовольствием жал руку", - говорится в материале телеканала. Но журналисты не теряют надежду и утверждают, что пролет звена истребителей ВВС США в сопровождении бомбардировщика B-2 во время встречи президентов, хоть и выглядел как авиапарад и демонстрация почестей, на самом деле мог быть демонстрацией силы и "намеком на американскую мощь". Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
в мире, сша, россия, аляска, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске, украина
В мире, США, Россия, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Украина
Украинские СМИ назвали встречу Путина на Аляске победой России

На Украине назвали встречу Путина и Трампа на Аляске победой России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинские СМИ расстроены теплым приемом президента России Владимира Путина на Аляске, ее итоги оценивают как победу России, следует из заголовков субботних публикаций в местной прессе.
Украинский телеканал "Прямой" описывает саму встречу, как "подарок" президента США Дональда Трампа Путину.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп раскрыл подробности встречи с Путиным и разговора с Зеленским
11:57
Материал телеканала "Общественное" (укр. "Громадське") также говорит о "подарке" для Путина. Украинские журналисты заметили, что угрозы Трампа о новых санкциях так и остались угрозами, более того, некоторые санкции были временно сняты для визита российской делегации в США. При этом на телеканале считают, что Россия, в отличие от США, не стала ослаблять свои требования в вопросах мирного урегулирования конфликта на Украине.
"Даже сам факт личной встречи с Трампом может стать символической "победой" для Путина", - говорится в материале "Общественного".
Телеканал "Новости.Live" сообщает, что встречу можно оценить как "выигрыш Путина" и сетует на отсутствие каких либо конкретных результатов для Украины.
Ряд украинских изданий выразили недовольство уважительным приемом Путина в Штатах. Журналисты телеканала "Новости.Live" с нескрываемым негодованием описывают красную дорожку, почетный караул и приветливое отношение Трампа к российскому коллеге.
Президент США Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина по прибытии на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Белый дом одним словом описал встречу Путина и Трампа
00:45
"Сам лидер США был очень рад видеть (Путина -ред.). Дональд Трамп хлопал в ладоши, улыбался и с удовольствием жал руку", - говорится в материале телеканала.
Но журналисты не теряют надежду и утверждают, что пролет звена истребителей ВВС США в сопровождении бомбардировщика B-2 во время встречи президентов, хоть и выглядел как авиапарад и демонстрация почестей, на самом деле мог быть демонстрацией силы и "намеком на американскую мощь".
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Европарламенте прокомментировали встречу Путина и Трампа на Аляске
13:13
 
