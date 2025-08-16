https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035777903.html

В Госдуме назвали саммит на Аляске раскатом грома в тишине мировой политики

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске показал готовность к диалогу, твердость и выдержку, заявил РИА... РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске показал готовность к диалогу, твердость и выдержку, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Аляска стала ареной, где Россия вновь продемонстрировала: она - не статист, а один из режиссеров глобальной политики. Владимир Путин показал готовность к диалогу, твердость и выдержку - качества, которые ценят даже самые непростые оппоненты. Не случайно Дональд Трамп отметил: именно Киев сегодня теряет больше всех, тогда как Москва предлагает путь к миру. И если в Киеве продолжают устраивать дешевые спектакли с надрывными криками, то здесь состоялся серьезный разговор двух больших политиков", - сказал Хамитов. По мнению парламентария, данное событие можно описать как "раскат грома в тишине мировой политики: сначала оглушает, а потом заставляет задуматься о его последствиях". Он отметил, что весь масштаб встречи еще предстоит осмыслить, однако первые выводы уже напрашиваются сами собой. "Встреча Путина и Трампа стала диалогом людей, понимающих цену слова и вес ответственности. В центре внимания - недопустимость ядерной угрозы, гарантии безопасности и необходимость включения в этот процесс европейских стран. Мяч теперь на стороне Киева и его западных покровителей. Хватит ли им мудрости услышать здравый смысл и шагнуть навстречу миру - покажет ближайшее время", - заключил он.

