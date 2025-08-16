https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035773843.html

В Совфеде заявили о формировании нового миропорядка после саммита на Аляске

В Совфеде заявили о формировании нового миропорядка после саммита на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025

В Совфеде заявили о формировании нового миропорядка после саммита на Аляске

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может закрепиться в учебниках истории как начало "Аляскинского миропорядка", считает... РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может закрепиться в учебниках истории как начало "Аляскинского миропорядка", считает сенатор РФ Наталия Косихина. "Россия всегда была открыта к сотрудничеству и партнерству со всеми государствами, готовыми к конструктивному диалогу. Уверена, что начало нового миропорядка закрепится во всех учебниках истории как Аляскинский миропорядок", - сказала Косихина РИА Новости. Сенатор отметила, что результаты этой встречи стали "важным шагом к формированию нового многополярного миропорядка, отличительными чертами которого станут взаимоуважение, экономическое сотрудничество и учет национальных интересов". "Честный и искренний диалог, а не конфронтация и оскорбления - это путь, который выбирают настоящие лидеры", - констатировала политик. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

