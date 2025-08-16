https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035766772.html

Французский политик назвал встречу Путина и Трампа на Аляске исторической

Французский политик назвал встречу Путина и Трампа на Аляске исторической - РИА Новости, 16.08.2025

Французский политик назвал встречу Путина и Трампа на Аляске исторической

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал "исторической" встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и заявил,... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T12:12:00+03:00

2025-08-16T12:12:00+03:00

2025-08-16T12:12:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

флориан филиппо

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035650448_0:11:3603:2038_1920x0_80_0_0_39427c9f3882a18f534e75d5b6268623.jpg

ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал "исторической" встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и заявил, что этот саммит разрушил "стену запретов". Западные страны ранее неоднократно отказывались от диалога с Россией в рамках украинского урегулирования. Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой. "Саммит Путин - Трамп на Аляске - абсолютно исторический момент! Стена запретов рухнула! Стена разума воздвиглась!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Вместе с тем политик отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон и "еврофанатики", наоборот, пребывают "в ярости как никогда". Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, флориан филиппо, встреча путина и трампа на аляске