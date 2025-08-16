Рейтинг@Mail.ru
Французский политик назвал встречу Путина и Трампа на Аляске исторической
16.08.2025
12:12 16.08.2025
Французский политик назвал встречу Путина и Трампа на Аляске исторической
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал "исторической" встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и заявил,... РИА Новости, 16.08.2025
ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал "исторической" встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и заявил, что этот саммит разрушил "стену запретов". Западные страны ранее неоднократно отказывались от диалога с Россией в рамках украинского урегулирования. Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой. "Саммит Путин - Трамп на Аляске - абсолютно исторический момент! Стена запретов рухнула! Стена разума воздвиглась!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Вместе с тем политик отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон и "еврофанатики", наоборот, пребывают "в ярости как никогда". Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Французский политик назвал встречу Путина и Трампа на Аляске исторической

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал "исторической" встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и заявил, что этот саммит разрушил "стену запретов".
Западные страны ранее неоднократно отказывались от диалога с Россией в рамках украинского урегулирования. Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.
"Саммит Путин - Трамп на Аляске - абсолютно исторический момент! Стена запретов рухнула! Стена разума воздвиглась!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Вместе с тем политик отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон и "еврофанатики", наоборот, пребывают "в ярости как никогда".
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

Спецпосланик президента США Стив Уиткофф перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище Форт Ричардсон на Аляске

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

