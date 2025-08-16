https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035764434.html

Трамп оценил встречу с Путиным

Трамп оценил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным прошла очень хорошо.

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным прошла очень хорошо."Отличный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт и двигаясь по этому пути можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп в свою очередь сказал, что что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.

