Медведев назвал главный итог диалога Путина и Трампа по Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 16.08.2025 (обновлено: 10:24 16.08.2025)
Медведев назвал главный итог диалога Путина и Трампа по Украине
Медведев назвал главный итог диалога Путина и Трампа по Украине
Медведев назвал главный итог диалога Путина и Трампа по Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что РФ и США по итогам встречи на Аляске возложили ответственность за будущие результаты на переговорах по Украине... РИА Новости, 16.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
в мире
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что РФ и США по итогам встречи на Аляске возложили ответственность за будущие результаты на переговорах по Украине на Киев и Европу, это главное."Главное: обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", - написал он в Telegram-канале.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
россия
сша
украина
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
россия, сша, украина, в мире, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Медведев назвал главный итог диалога Путина и Трампа по Украине

Медведев: РФ и США возложили ответственность за ход переговоров на Киев и Европу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что РФ и США по итогам встречи на Аляске возложили ответственность за будущие результаты на переговорах по Украине на Киев и Европу, это главное.
"Главное: обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", - написал он в Telegram-канале.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВ миреВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
