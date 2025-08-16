https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035754455.html
Медведев назвал главный итог диалога Путина и Трампа по Украине
Медведев назвал главный итог диалога Путина и Трампа по Украине
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что РФ и США по итогам встречи на Аляске возложили ответственность за будущие результаты на переговорах по Украине на Киев и Европу, это главное."Главное: обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", - написал он в Telegram-канале.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
