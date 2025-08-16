https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035751389.html

В ГД назвали встречу Путина и Трампа уроком для тех, кто не учит историю

Саммит на Аляске является уроком тем, кто не учит историю и не знает, как на самом деле исторически связаны Россия и США, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 16.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Саммит на Аляске является уроком тем, кто не учит историю и не знает, как на самом деле исторически связаны Россия и США, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. "Встреча на Аляске - это урок тем, кто не учит историю и не знает, как на самом деле исторически связаны Россия и США. Все, кто сейчас заглядывает в рот Вашингтону, 300 лет назад пытались уничтожить молодое американское государство, а Россия, наоборот, оказала всяческую помощь. (Президент США Дональд - ред.) Трамп это знает, и поэтому он встречал на красной дорожке президента страны-партнера, проверенной веками", - сказал Белик. По его словам, не просто так президент США постоянно говорит о ядерном потенциале РФ. "Это для неокрепших умов новой европейской элиты, которая всерьез верит, что Россию можно разгромить. Все, кто так считали, закончили одинаково плохо", - добавил депутат. Трамп ранее по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ обладает большим ядерным потенциалом, с этим необходимо считаться. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

