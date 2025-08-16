Рейтинг@Mail.ru
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского
09:23 16.08.2025 (обновлено: 15:15 16.08.2025)
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Вопрос проведения трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в ходе российско-американских контактов пока не затрагивался, заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков по итогам переговоров на Аляске.Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут."Пока тема не затрагивалась", — сказал Ушаков в эфире Первого канала в ответ на вопрос о возможном трехстороннем формате.
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского

Ушаков: проведение встречи Путина, Трампа и Зеленского пока не обсуждалось

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Вопрос проведения трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в ходе российско-американских контактов пока не затрагивался, заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков по итогам переговоров на Аляске.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут.
"Пока тема не затрагивалась", — сказал Ушаков в эфире Первого канала в ответ на вопрос о возможном трехстороннем формате.
Трамп о том, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского и европейских стран - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
