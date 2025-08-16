https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035747851.html
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского
Ушаков ответил на вопрос о встрече Путина, Трампа и Зеленского
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Вопрос проведения трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в ходе российско-американских контактов пока не затрагивался, заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков по итогам переговоров на Аляске.Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут."Пока тема не затрагивалась", — сказал Ушаков в эфире Первого канала в ответ на вопрос о возможном трехстороннем формате.
