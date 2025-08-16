Ушаков ответил на вопрос о следующей встрече Путина и Трампа

https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035747418.html
2025-08-16T09:22:00+03:00
2025-08-16T09:22:00+03:00
2025-08-16T09:41:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока не знает, когда состоится следующая встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. После завершения переговоров лидеры выступили на пресс-конференции."Пока не знаю", - ответил Ушаков на вопрос о том, когда состоится следующая встреча лидеров, в интервью "Первому каналу" после выступления президентов на пресс-конференции.Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
россия
сша
аляска
