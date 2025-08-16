https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035747004.html

Джабаров назвал встречу на Аляске шагом к завершению украинского конфликта

2025-08-16T09:20:00+03:00

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Контакты между главами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом станет важнейшим шагом к новому этапу отношений стран и к завершению украинского конфликта, считает первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее на Аляске прошли переговоры российского и американского лидеров."Уверен: контакт между Путиным и Трампом станет важнейшим шагом к новому этапу отношений и к завершению украинского конфликта. Россия и США вновь показали всему миру, что именно они решают судьбу глобальной безопасности", - написал политик в своем Telegram-канале.Джабаров также считает, что лидеры западноевропейских стран начнут открещиваться от Владимира Зеленского."Я вас уверяю, что западноевропейцы потихоньку начнут от него открещиваться, отходить, потому что они все-таки не захотят идти против Трампа, против его решений довести дело до мирного процесса", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".Сенатор считает, что европейские политики не спали этой ночью. "Но самая тяжёлая ночь, я думаю, была у Владимира Зеленского. Потому что его заявления перед встречей (президентов РФ и США), ни в какие правила просто не вписывались... Владимир Зеленский, видимо, рассчитывал, что война будет продолжаться вечно. Но я думаю, что Трамп его разочаровал. Сейчас будет понятно, на самом деле, хочет ли Зеленский мира, или он хочет именно сохранения своей власти на Украине, своего режима", - отметил Джабаров.По его мнению, у Киева проблема будет даже не во внешнем мире, а внутри Украины, "потому что хочет Зеленский это или не хочет, народ Украины, многие люди видели эту встречу и, наверное, сделали свои выводы". Пойдет ли Зеленский на реальные переговоры, а не на создание некой ширмы для того, чтобы затянуть время, добавил он.

