Джабаров назвал встречу на Аляске шагом к завершению украинского конфликта - РИА Новости, 16.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 16.08.2025 (обновлено: 09:35 16.08.2025)
Джабаров назвал встречу на Аляске шагом к завершению украинского конфликта
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Контакты между главами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом станет важнейшим шагом к новому этапу отношений стран и к завершению украинского конфликта, считает первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее на Аляске прошли переговоры российского и американского лидеров."Уверен: контакт между Путиным и Трампом станет важнейшим шагом к новому этапу отношений и к завершению украинского конфликта. Россия и США вновь показали всему миру, что именно они решают судьбу глобальной безопасности", - написал политик в своем Telegram-канале.Джабаров также считает, что лидеры западноевропейских стран начнут открещиваться от Владимира Зеленского."Я вас уверяю, что западноевропейцы потихоньку начнут от него открещиваться, отходить, потому что они все-таки не захотят идти против Трампа, против его решений довести дело до мирного процесса", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".Сенатор считает, что европейские политики не спали этой ночью. "Но самая тяжёлая ночь, я думаю, была у Владимира Зеленского. Потому что его заявления перед встречей (президентов РФ и США), ни в какие правила просто не вписывались... Владимир Зеленский, видимо, рассчитывал, что война будет продолжаться вечно. Но я думаю, что Трамп его разочаровал. Сейчас будет понятно, на самом деле, хочет ли Зеленский мира, или он хочет именно сохранения своей власти на Украине, своего режима", - отметил Джабаров.По его мнению, у Киева проблема будет даже не во внешнем мире, а внутри Украины, "потому что хочет Зеленский это или не хочет, народ Украины, многие люди видели эту встречу и, наверное, сделали свои выводы". Пойдет ли Зеленский на реальные переговоры, а не на создание некой ширмы для того, чтобы затянуть время, добавил он.
в мире, аляска, россия, сша, владимир джабаров, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Джабаров, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Контакты между главами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом станет важнейшим шагом к новому этапу отношений стран и к завершению украинского конфликта, считает первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее на Аляске прошли переговоры российского и американского лидеров.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
02:42
"Уверен: контакт между Путиным и Трампом станет важнейшим шагом к новому этапу отношений и к завершению украинского конфликта. Россия и США вновь показали всему миру, что именно они решают судьбу глобальной безопасности", - написал политик в своем Telegram-канале.
Джабаров также считает, что лидеры западноевропейских стран начнут открещиваться от Владимира Зеленского.
"Я вас уверяю, что западноевропейцы потихоньку начнут от него открещиваться, отходить, потому что они все-таки не захотят идти против Трампа, против его решений довести дело до мирного процесса", - сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Орбан для Трампа готовит Украину и Европу к капитуляции
08:00
Сенатор считает, что европейские политики не спали этой ночью. "Но самая тяжёлая ночь, я думаю, была у Владимира Зеленского. Потому что его заявления перед встречей (президентов РФ и США), ни в какие правила просто не вписывались... Владимир Зеленский, видимо, рассчитывал, что война будет продолжаться вечно. Но я думаю, что Трамп его разочаровал. Сейчас будет понятно, на самом деле, хочет ли Зеленский мира, или он хочет именно сохранения своей власти на Украине, своего режима", - отметил Джабаров.
По его мнению, у Киева проблема будет даже не во внешнем мире, а внутри Украины, "потому что хочет Зеленский это или не хочет, народ Украины, многие люди видели эту встречу и, наверное, сделали свои выводы". Пойдет ли Зеленский на реальные переговоры, а не на создание некой ширмы для того, чтобы затянуть время, добавил он.
Встреча президентов России и США на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

Спецпосланик президента США Стив Уиткофф перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище Форт Ричардсон на Аляске

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 9

Специальная военная операция на УкраинеВ миреАляскаРоссияСШАВладимир ДжабаровВладимир ПутинДональд ТрампСовет Федерации РФВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
