Путин заинтересован в восстановлении отношений с США, считает эксперт
16.08.2025
08:32 16.08.2025
Путин заинтересован в восстановлении отношений с США, считает эксперт
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин "явно заинтересован" в восстановлении дипломатических и экономических отношений с США, заявил РИА Новости главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров, комментируя итоги прошедшего саммита на Аляске. "Господин Трамп и господин Путин оставили впечатление, что был достигнут прогресс в достижении мирного соглашения. Однако официально соглашение о прекращении огня достигнуто не было, и Трамп признал, что по некоторым вопросам они расходятся во мнениях. Путин явно заинтересован в восстановлении благоприятных экономических и дипломатических отношений с США, но не ясно, захочет ли Трамп отменить все санкции и вернуться к политике, принятой сразу после окончания холодной войны. Если бы он попытался это сделать, он столкнулся бы с большой внутренней оппозицией", - сказал Кузмаров. Он также отметил, что остается неясным, согласятся ли Украина и США с "крупными территориальными приобретениями" России на востоке Украины и пообещают не допустить расширения НАТО на Украину, что стало бы ключевым предварительным условием для заключения прочного мирного соглашения. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин "явно заинтересован" в восстановлении дипломатических и экономических отношений с США, заявил РИА Новости главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров, комментируя итоги прошедшего саммита на Аляске.
"Господин Трамп и господин Путин оставили впечатление, что был достигнут прогресс в достижении мирного соглашения. Однако официально соглашение о прекращении огня достигнуто не было, и Трамп признал, что по некоторым вопросам они расходятся во мнениях. Путин явно заинтересован в восстановлении благоприятных экономических и дипломатических отношений с США, но не ясно, захочет ли Трамп отменить все санкции и вернуться к политике, принятой сразу после окончания холодной войны. Если бы он попытался это сделать, он столкнулся бы с большой внутренней оппозицией", - сказал Кузмаров.
Он также отметил, что остается неясным, согласятся ли Украина и США с "крупными территориальными приобретениями" России на востоке Украины и пообещают не допустить расширения НАТО на Украину, что стало бы ключевым предварительным условием для заключения прочного мирного соглашения.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Заголовок открываемого материала