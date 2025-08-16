https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035742020.html

Путин заинтересован в восстановлении отношений с США, считает эксперт

Путин заинтересован в восстановлении отношений с США, считает эксперт - РИА Новости, 16.08.2025

Путин заинтересован в восстановлении отношений с США, считает эксперт

Президент РФ Владимир Путин "явно заинтересован" в восстановлении дипломатических и экономических отношений с США, заявил РИА Новости главный редактор журнала...

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин "явно заинтересован" в восстановлении дипломатических и экономических отношений с США, заявил РИА Новости главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров, комментируя итоги прошедшего саммита на Аляске. "Господин Трамп и господин Путин оставили впечатление, что был достигнут прогресс в достижении мирного соглашения. Однако официально соглашение о прекращении огня достигнуто не было, и Трамп признал, что по некоторым вопросам они расходятся во мнениях. Путин явно заинтересован в восстановлении благоприятных экономических и дипломатических отношений с США, но не ясно, захочет ли Трамп отменить все санкции и вернуться к политике, принятой сразу после окончания холодной войны. Если бы он попытался это сделать, он столкнулся бы с большой внутренней оппозицией", - сказал Кузмаров. Он также отметил, что остается неясным, согласятся ли Украина и США с "крупными территориальными приобретениями" России на востоке Украины и пообещают не допустить расширения НАТО на Украину, что стало бы ключевым предварительным условием для заключения прочного мирного соглашения. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

