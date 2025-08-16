https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035740325.html

Встреча Путина и Трампа открыла дверь к диалогу, считают в Японии

ТОКИО, 16 авг - РИА Новости. Правительство Японии будет внимательно следить за развитием ситуации после встречи лидеров России и США на Аляске, включая возможность и сроки нового саммита, заявил телеканалу NHK источник в администрации премьер-министра Сигэру Исибы, добавив, что можно говорить о том, что состоявшиеся переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа "открыли дверь к диалогу". "Мы пока не знаем содержания встречи, например, о достигнутых договоренностях и общих позициях, но можно говорить о том, что она (встреча - ред.) открыла дверь к диалогу. Оба лидера также упомянули о следующей встрече, поэтому мы будем внимательно следить за ее сроками", - приводит телеканал слова своего правительственного источника. Вместе тем, по мнению собеседника телеканала, пресс-конференция лидеров была "довольно абстрактной", ведь на ней не звучало заявлений о достижении соглашения, а говорилось лишь о "прогрессе". "Заявления двух лидеров не раскрывают деталей содержания встречи, поэтому мы хотели бы оперативно собрать информацию и проанализировать ее содержание. Мы продолжим с интересом следить за ситуацией, надеясь на позитивный подход России", - добавил источник NHK. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

