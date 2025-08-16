Рейтинг@Mail.ru
Китайский эксперт оценил значение саммита на Аляске для России и США - РИА Новости, 16.08.2025
06:26 16.08.2025
Китайский эксперт оценил значение саммита на Аляске для России и США
Китайский эксперт оценил значение саммита на Аляске для России и США - РИА Новости, 16.08.2025
Китайский эксперт оценил значение саммита на Аляске для России и США
Личная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа является значительным дипломатическим достижением, она заложила основу для восстановления РИА Новости, 16.08.2025
ПЕКИН, 16 авг - РИА Новости. Личная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа является значительным дипломатическим достижением, она заложила основу для восстановления российско-американских отношений, поделился мнением с РИА Новости преподаватель базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн. "Личная встреча президентов Путина и Трампа сама по себе является значительным дипломатическим достижением, это первая встреча высших руководителей двух стран с начала СВО три с половиной года назад, она заложила основу для восстановления российско-американских отношений", - сказал эксперт. Улучшение отношений между такими крупными странами, как США и Россия, способствует укреплению международной безопасности, подчеркнул Цуй Хэн. "Более того, стороны говорили три часа, и нам неизвестны конкретные темы, обсуждавшиеся за закрытыми дверями. Будучи мировыми державами, США и Россия могли обсуждать гораздо больше, чем только украинский кризис", - добавил он. Эксперт отдельно выделил слова Трампа о том, что он временно отложит планы введения дополнительных санкций против России. "Через две недели президент Путин посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества и военный парад 3 сентября в Тяньцзине и Пекине. Это может означать, что США также с нетерпением ждут результатов, которых добьются Китай и Россия во время визита президента Путина в Китай", - сказал Цуй Хэн. Ранее на Аляске прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября.
Китайский эксперт оценил значение саммита на Аляске для России и США

Цуй Хэн: встреча на Аляске заложила основу для восстановления отношений РФ и США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 16 авг - РИА Новости. Личная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа является значительным дипломатическим достижением, она заложила основу для восстановления российско-американских отношений, поделился мнением с РИА Новости преподаватель базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн.
"Личная встреча президентов Путина и Трампа сама по себе является значительным дипломатическим достижением, это первая встреча высших руководителей двух стран с начала СВО три с половиной года назад, она заложила основу для восстановления российско-американских отношений", - сказал эксперт.
Улучшение отношений между такими крупными странами, как США и Россия, способствует укреплению международной безопасности, подчеркнул Цуй Хэн.
"Более того, стороны говорили три часа, и нам неизвестны конкретные темы, обсуждавшиеся за закрытыми дверями. Будучи мировыми державами, США и Россия могли обсуждать гораздо больше, чем только украинский кризис", - добавил он.
Эксперт отдельно выделил слова Трампа о том, что он временно отложит планы введения дополнительных санкций против России.
"Через две недели президент Путин посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества и военный парад 3 сентября в Тяньцзине и Пекине. Это может означать, что США также с нетерпением ждут результатов, которых добьются Китай и Россия во время визита президента Путина в Китай", - сказал Цуй Хэн.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
02:42
Ранее на Аляске прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября.
Встреча президентов России и США на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

Спецпосланик президента США Стив Уиткофф перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище Форт Ричардсон на Аляске

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 9

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 9

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 9

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 9

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
