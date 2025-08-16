Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили Вороное в Днепропетровской области - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 16.08.2025 (обновлено: 14:12 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/voronoe-2035767564.html
Российские военные освободили Вороное в Днепропетровской области
Российские военные освободили Вороное в Днепропетровской области - РИА Новости, 16.08.2025
Российские военные освободили Вороное в Днепропетровской области
Российские военные освободили населенный пункт Вороное в Днепропетровской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T12:17:00+03:00
2025-08-16T14:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6c9ed78a79fe39cf8b9f2d12cc0b863.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Вороное в Днепропетровской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" завершено освобождение населенного пункта Вороное Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250816/kolodezi-2035767321.html
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_564f37aee5e66b5551cd65bfaa562e93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
Российские военные освободили Вороное в Днепропетровской области

МО РФ: ВС РФ освободили Вороное в Днепропетровской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Вороное в Днепропетровской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Восток" освободили Вороное в Днепропетровской области
Подразделения группировки Восток освободили Вороное в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Восток" освободили Вороное в Днепропетровской области
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" завершено освобождение населенного пункта Вороное Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
ВС России освободили Колодези в ДНР
12:15
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала