Российские военные освободили Вороное в Днепропетровской области
Российские военные освободили Вороное в Днепропетровской области - РИА Новости, 16.08.2025
Российские военные освободили Вороное в Днепропетровской области
Российские военные освободили населенный пункт Вороное в Днепропетровской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T12:17:00+03:00
2025-08-16T12:17:00+03:00
2025-08-16T14:12:00+03:00
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Вороное в Днепропетровской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" завершено освобождение населенного пункта Вороное Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.
