В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 16.08.2025 (обновлено: 17:12 16.08.2025)
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 16.08.2025
воронежская область
происшествия
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
россошанский район
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Россошанский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал Гусев в Telegram-канале.
воронежская область
россошанский район
воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор), россошанский район
Воронежская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор), Россошанский район
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Россошанский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал Гусев в Telegram-канале.
