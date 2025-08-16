https://ria.ru/20250816/voronezh-2035802262.html

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Россошанский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал Гусев в Telegram-канале.

