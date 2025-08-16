Рейтинг@Mail.ru
Титов оценил перспективы для российского игристого вина на рынке США
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Рынок США может быть перспективным для российского игристого вина - американцам не хватает собственной продукции, которую производят в нескольких штатах - в том числе, в Калифорнии и Орегоне, рассказал РИА Новости владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. На пресс-конференции после переговоров Путин сообщил, что России и США есть, что предложить друг другу в торговле, энергетике, технологиях, космосе. "Американский рынок очень перспективный. Мы там уже начинали работать, рынок большой. Потребители готовы пробовать вина разных стран, в меньшей степени подвержены стереотипам. Американское шампанское производят в Калифорнии, Орегоне, еще нескольких штатах. Конечно, любят свои игристые вина, но производят их немного, и всем американцам не хватает. Поэтому дистрибьютеры, которые работали с игристыми винами "Абрау-Дюрсо" в Америке, после того, как мы начали экспорт в этот регион в 2021 году, достигли уже достаточно хороших результатов по продвижению наших вин. Но потом пришли другие времена, ситуация изменилась, поставки были прерваны", - сказал Титов. В случае потепления отношений, американский рынок может быть перспективным для российского игристого. Сейчас производитель экспортирует продукцию в Китай, Израиль - для которого делают кошерное игристое вино, а также в Турцию. "Рынок экспорта в Турцию сегодня – это, в первую очередь, базовые "пляжные" вина, ориентированные на туристический сегмент . Мы заключили контракт на первую поставку в этот регион, речь идет о нескольких миллионах бутылок игристых вин", - сказал Титов.
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Рынок США может быть перспективным для российского игристого вина - американцам не хватает собственной продукции, которую производят в нескольких штатах - в том числе, в Калифорнии и Орегоне, рассказал РИА Новости владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Шампанское - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Роскачество назвало лучшие российские игристые вина и шампанские
5 декабря 2024, 03:44
На пресс-конференции после переговоров Путин сообщил, что России и США есть, что предложить друг другу в торговле, энергетике, технологиях, космосе.
"Американский рынок очень перспективный. Мы там уже начинали работать, рынок большой. Потребители готовы пробовать вина разных стран, в меньшей степени подвержены стереотипам. Американское шампанское производят в Калифорнии, Орегоне, еще нескольких штатах. Конечно, любят свои игристые вина, но производят их немного, и всем американцам не хватает. Поэтому дистрибьютеры, которые работали с игристыми винами "Абрау-Дюрсо" в Америке, после того, как мы начали экспорт в этот регион в 2021 году, достигли уже достаточно хороших результатов по продвижению наших вин. Но потом пришли другие времена, ситуация изменилась, поставки были прерваны", - сказал Титов.
В случае потепления отношений, американский рынок может быть перспективным для российского игристого.
Сейчас производитель экспортирует продукцию в Китай, Израиль - для которого делают кошерное игристое вино, а также в Турцию. "Рынок экспорта в Турцию сегодня – это, в первую очередь, базовые "пляжные" вина, ориентированные на туристический сегмент . Мы заключили контракт на первую поставку в этот регион, речь идет о нескольких миллионах бутылок игристых вин", - сказал Титов.
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп не в первый раз выбрал "русское" вино на инаугурации
21 января, 12:33
 
