В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.08.2025

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. По данным ресурса, воздушная тревога в Черниговской области звучит более двух часов. В остальных упомянутых регионах тревогу объявили в 22.12 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

