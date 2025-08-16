Венгрия надеется, что Европа не сорвет процесс урегулирования на Украине
Сийярто выразил надежду, что процесс урегулирования на Украине не будет сорван
© AP Photo / Darko VojinovicПетер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 16 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что процесс урегулирования конфликта на Украине, наметившийся после саммита РФ и США на Аляске, не будет сорван Западной Европой как стамбульские договоренности в 2022 году.
Ранее американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News среди прочего заявил, что возможность достичь соглашения по урегулированию украинского конфликта теперь, после его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, зависит от Владимира Зеленского и европейских стран.
"Мы, венгры, искренне надеемся, что вчерашние переговоры приведут к миру, и в то же время надеемся, что на этот раз не повторится то, что произошло три с половиной года назад, когда страны Западной Европы саботировали стамбульское мирное соглашение. Было бы хорошо, если бы начатый на Аляске процесс на этот раз не забуксовал!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Глава венгерского МИД сообщил, что созвонился с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау и передал "признательность" от имени венгров президенту США за организацию саммита на Аляске "несмотря на все давление противников".
"Мы живём в тени войны уже три с половиной года и столько же боремся со всеми её последствиями – будь то постоянные вызовы безопасности, военная инфляция, стремительный рост цен на энергоносители или тот факт, что Брюссель хочет подтолкнуть нас к войне. Три с половиной года мы выступаем за прекращение огня и мирные переговоры, потому что знаем, что решение лежит только за столом переговоров, а не на поле боя", - отметил Сийярто.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске. Он также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт. Двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине, добавил президент РФ. Трамп в свою очередь сказал, что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская