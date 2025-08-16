https://ria.ru/20250816/ukraina-2035831539.html

Венгрия надеется, что Европа не сорвет процесс урегулирования на Украине

Венгрия надеется, что Европа не сорвет процесс урегулирования на Украине - РИА Новости, 16.08.2025

Венгрия надеется, что Европа не сорвет процесс урегулирования на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что процесс урегулирования конфликта на Украине, наметившийся после... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T21:37:00+03:00

2025-08-16T21:37:00+03:00

2025-08-16T21:37:00+03:00

в мире

россия

сша

петер сийярто

дональд трамп

владимир путин

евросоюз

венгрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a5a27f80798ef5ed90a79ff6fcfbdde1.jpg

БУДАПЕШТ, 16 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что процесс урегулирования конфликта на Украине, наметившийся после саммита РФ и США на Аляске, не будет сорван Западной Европой как стамбульские договоренности в 2022 году. Ранее американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News среди прочего заявил, что возможность достичь соглашения по урегулированию украинского конфликта теперь, после его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, зависит от Владимира Зеленского и европейских стран. "Мы, венгры, искренне надеемся, что вчерашние переговоры приведут к миру, и в то же время надеемся, что на этот раз не повторится то, что произошло три с половиной года назад, когда страны Западной Европы саботировали стамбульское мирное соглашение. Было бы хорошо, если бы начатый на Аляске процесс на этот раз не забуксовал!" - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Глава венгерского МИД сообщил, что созвонился с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау и передал "признательность" от имени венгров президенту США за организацию саммита на Аляске "несмотря на все давление противников". "Мы живём в тени войны уже три с половиной года и столько же боремся со всеми её последствиями – будь то постоянные вызовы безопасности, военная инфляция, стремительный рост цен на энергоносители или тот факт, что Брюссель хочет подтолкнуть нас к войне. Три с половиной года мы выступаем за прекращение огня и мирные переговоры, потому что знаем, что решение лежит только за столом переговоров, а не на поле боя", - отметил Сийярто. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске. Он также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт. Двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине, добавил президент РФ. Трамп в свою очередь сказал, что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250816/zelenskij-2035828463.html

https://ria.ru/20250816/nato-2035829970.html

россия

сша

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, петер сийярто, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, венгрия