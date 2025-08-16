https://ria.ru/20250816/ukraina-2035824675.html
На Украине назвали ударом в спину позицию Трампа по конфликту, пишет FT
На Украине назвали ударом в спину позицию Трампа по конфликту, пишет FT
2025-08-16T20:38:00+03:00
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинский чиновник назвал ударом в спину позицию президента США Дональда Трампа о завершении конфликта на Украине, высказанную после саммита с РФ на Аляске, пишет британская газета Financial Times. В субботу Трамп заявил о наличии общего согласия о том, что лучший способ завершить конфликт на Украине - мирное соглашение, а не просто перемирие. "Это удар в спину", - приводит издание слова неназванного украинского чиновника. Другой украинский чиновник заявил газете, что Трамп просто хочет быстрой сделки. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
