Трамп дал шанс ЕС выйти из конфликта на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 16.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 16.08.2025
Трамп дал шанс ЕС выйти из конфликта на Украине, считает эксперт
Трамп дал шанс ЕС выйти из конфликта на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп дал шанс ЕС выйти из конфликта на Украине, считает эксперт
Президент США Дональд Трамп дал Евросоюзу удачный шанс выйти из конфликта на Украине, но сообщество сильно расколото, поэтому вероятность, что шансом... РИА Новости, 16.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
БУДАПЕШТ, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал Евросоюзу удачный шанс выйти из конфликта на Украине, но сообщество сильно расколото, поэтому вероятность, что шансом воспользуются, составляет 50 на 50, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. Ранее американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News, среди прочего, заявил, что возможность достичь соглашения по урегулированию украинского конфликта теперь, после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, зависит от Владимира Зеленского и европейских стран. "Теперь у Европы также появился отличный шанс положить конец конфликту и не тратить больше денег на Украину. И они могли бы возложить ответственность на США, заявить, что это Трамп принял такое решение, он заканчивает, так что больше ничего делать не нужно. Поэтому они могли бы "соскочить" сейчас, чтобы не тратить больше денег и оружия на Украину, и лучше сосредоточиться на бюджетах своих стран", - сказал Шпётле. Эксперт отметил, что такой выход был бы предпочтителен для Германии и Великобритании, где серьёзный бюджетный дефицит, но Европа сильно расколота и однозначно за мир выступает меньшинство, например, Венгрия и Словакия. "Очевидно, сейчас все ждут понедельника, чтобы услышать, что скажут Зеленский и украинский парламент. Сейчас проходят заседания и в НАТО, и в Брюсселе, чтобы обсудить, каким должен быть следующий шаг, будет ли общая позиция, конкретно именно за мирные переговоры или против них, и что они скажут Зеленскому. Поэтому Зеленский действительно ждёт, когда кто-то скажет ему: "Всё, прекращай"... Думаю, соотношение вероятностей - 50 на 50", - полагает аналитик. По его мнению, у Трампа есть способы надавить на ЕС, чтобы тот "перешел на сторону партии мира", например, увеличить пошлины или пригрозить выходом США из НАТО. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт и двигаясь по этому пути можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп в свою очередь сказал, что что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.
украина
сша
аляска
в мире, украина, сша, аляска, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп дал шанс ЕС выйти из конфликта на Украине, считает эксперт

Венгерский политолог Шпётле: Трамп дал ЕС шанс выйти из конфликта на Украине

Флаг Украины в Брюсселе
Флаг Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
БУДАПЕШТ, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал Евросоюзу удачный шанс выйти из конфликта на Украине, но сообщество сильно расколото, поэтому вероятность, что шансом воспользуются, составляет 50 на 50, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
Ранее американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News, среди прочего, заявил, что возможность достичь соглашения по урегулированию украинского конфликта теперь, после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, зависит от Владимира Зеленского и европейских стран.
02:42
"Теперь у Европы также появился отличный шанс положить конец конфликту и не тратить больше денег на Украину. И они могли бы возложить ответственность на США, заявить, что это Трамп принял такое решение, он заканчивает, так что больше ничего делать не нужно. Поэтому они могли бы "соскочить" сейчас, чтобы не тратить больше денег и оружия на Украину, и лучше сосредоточиться на бюджетах своих стран", - сказал Шпётле.
Эксперт отметил, что такой выход был бы предпочтителен для Германии и Великобритании, где серьёзный бюджетный дефицит, но Европа сильно расколота и однозначно за мир выступает меньшинство, например, Венгрия и Словакия.
"Очевидно, сейчас все ждут понедельника, чтобы услышать, что скажут Зеленский и украинский парламент. Сейчас проходят заседания и в НАТО, и в Брюсселе, чтобы обсудить, каким должен быть следующий шаг, будет ли общая позиция, конкретно именно за мирные переговоры или против них, и что они скажут Зеленскому. Поэтому Зеленский действительно ждёт, когда кто-то скажет ему: "Всё, прекращай"... Думаю, соотношение вероятностей - 50 на 50", - полагает аналитик.
По его мнению, у Трампа есть способы надавить на ЕС, чтобы тот "перешел на сторону партии мира", например, увеличить пошлины или пригрозить выходом США из НАТО.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт и двигаясь по этому пути можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп в свою очередь сказал, что что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.
Встреча президентов России и США на Аляске
Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШААляскаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
